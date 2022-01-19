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    Тащин: «Стал бы Нобель тем, кем он является сейчас, без «Матч ТВ»? Не уверен»

    Александр Тащин, генеральный директор «Матч ТВ», высказался бо уходе с канала Нобеля Арустамяна.

    – В 2021 году ушли две большие звезды – Нобель Арустамян и Денис Казанский. Заново бы их уход не обсуждал, но, кажется, одна из проблем «Матч ТВ»: канал не открывает новых больших звезд.

    – Больших – наверное, да, согласен, за шесть лет звезд уровня Димы Губерниева не появилось.

    Дима на первом месте по цитируемости в рейтинге Медиалогии. Дальше имена, знакомые нам десятки лет: Познер, Собчак и так далее. Выходит, что все российское телевидение не вырастило новых звезд.

    – Такие появляются раз в десятки лет. А как Нобель?

    – А Нобеля кто открыл глобально?

    – Глобально – Уткин.

    – Стал бы Нобель тем, кем он является сейчас, без «Матч ТВ»? Большой вопрос.

    – В эпоху соцсетей – стал бы.

    – Без телевидения – не уверен. Нобель попал в рейтинг цитируемости Медиалогии за то, что публично выразил желание уйти с канала из-за интервью с Павлом Мамаевым.

    Соцсети – это прекрасно, но с удовольствием жду следующий инфоповод от Нобеля, когда он окажется в фокусе внимания аудитории.

    • Арустамян работал на «Матч ТВ» с его основания в 2015 году до августа 2021 года.
    • До «Матч ТВ» Арустамян работал на «НТВ-ПЛЮС», «Радио Спорт».
    • У Арустамяна есть собственный ютуб-канал Nobel.

    Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Наш канал – лучший в мире, честно»

    «Матч ТВ»: «Показываем кино, чтобы можно было покупать права на спорт»

    Источник: Sports.ru

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    19.01.2022 13:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Нобель выбился потому что он армянин! А эти без везде без мыла в жопу залезут! И твоей и срач тв ни какой заслуги нет. Тем более жирной утки!

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      Рейтинг: +11

      ГУРОВ 19 января, 18:13

      ЧТО ЭТИ ЧУРКИ ДЕЛАЮТ НА РОССИЙСКОМ ТВ,

      0
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      Рейтинг: +384

      Снег 19 января, 17:53

      Убрала его грузинка и правильно: пусть шнобелит на другой кнопке. За столько лет работы в России не искоренить хочовский акцент - срамота кавказская...

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      Рейтинг: +22894

      bset 19 января, 15:59

      Тащин буквально за пару предложений показал, что он из себя представляет)) Тех, кто не с ним, обосрал, а того, кто с ним, облизал) И ладно бы обосрал бездарность, а облизал талантливого человека. Так тут все с точностью да наоборот) Нобель уже был зам главного директора Радио Спорт, когда Матча еще в планах не было. Его уже тогда звали на НТВ Плюс. И очень смешно говорить, что Нобель был неизвестен до его громкого ухода. Так может говорить только человек, который не знает реальной ситуации, а живет в своем выдуманном мире с нарисованными рейтингами. Под руководством такого человека Матч ТВ будет и дальше скатываться в ток-шоу, тиктоками и мемчиками, без настоящего спорта.

      А теперь вопрос к господину Тащину - а где он был бы, если бы не сумасшедшее государственно инвестирование? Да нигде. А Нобель и другие ребята ведут очень интересные шоу на Ютюбе без этих огромных сумм, за счет таланта. Как только найдется инвестор, который придет к ним и скажет "Вот вам деньги - сделайте интересно", от Матч ТВ не останется ничего, кроме шутов Губерниева и Черданцева, которые будут в прямом эфире решать, кто же лучше разбирается в футболе - Бузова или Милохин.

      3
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      Рейтинг: +1882

      almanev 19 января, 14:10

      Уровня Димы Губерниева... Люди биатлон смотреть перестали из-за этой зал*пы орущей

      6
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      Рейтинг: +6470

      vladik12 > almanev 19 января, 14:13

      Полнейший бред. До него в России про биатлон вообще никто не знал. Он создал этот вид спорта для нашей страны, принес невероятную аудиторию. Талантливейший комментатор, оратор. Его эмоции - это часть стиля, которая тоже привлекает аудиторию. Он все делает верно. Губер!

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      Рейтинг: +1840

      serglider > vladik12 19 января, 21:03

      Да, лааадно... Биатлон стали смотреть благодаря тренеру Тихонову, который сумел сколотить крепкую команду, которая рвала соперников, как Тузик грелку... Вот сейчас интереса смотреть биатлон, вообще нет! Непонятная тренерская чехарда, непонятный принцип компектования команды, непонятные личные тренера биатлонистов с их персональными спонсорскими и рекламными контрактами... Как следствие российский биатлон целеустремленно скатывается в анус, где мы лишь изредка 2-3 и очень редко первые... Зрительский интерес падает и никакой Губерниев тут ситуацию не спасет... Лыжники вообще были в глубокой заднице и их какое-то время не показывали вообще и только с приходом Вяльбе, начались какие-то подвижки и улучшение результатов, как следствие - появился зрительский интерес.

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