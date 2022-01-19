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«Матч ТВ»: «Показываем кино, чтобы можно было покупать права на спорт»

19 января 2022, 12:08
27

Александр Тащин, генеральный директор «Матч ТВ», объяснил, зачем спортивный телеканал показывает кино. Дело в деньгах.

– Я понимаю, что базово человеку со стороны будет интереснее смотреть «Проспект обороны», где спортсмен попадает в проблемную ситуацию, чем условный ЦСКА – «Металлург». Но если вернуться к словам про популяризацию спорта: вам не кажется, что затыкание эфирной сетки таким контентом – это признание глобальной проблемы?

– Нет, спорт тоже интересен. У нас есть определенные бизнес-задачи. Мы прежде всего коммерческая организация. Количество денег, которое мы получаем от рекламодателей и спонсоров, напрямую зависит от доли канала. Постановка того или иного кино позволяет нам удерживать среднюю долю канала на плановых значениях – по большей части кино занимает слоты, когда нет прямоэфирного спорта, хотя бывают и исключения.

Постановка кино позволяет нам держать высокую долю, аудитория, которая приходит на фильмы, так или иначе остается на спортивные трансляции, которые идут после фильма: в этом году средняя доля КХЛ, РПЛ и биатлона выше средней доли прошлого года, когда мы только начинали эксперимент с показом кино. То есть это имеет кумулятивный эффект и увеличивает долю в том числе спортивных трансляций.

– Если упростить, можно сказать, что если кино не будет – средняя доля будет падать, доходы канала тоже будут падать, соответственно, вы не сможете покупать такой же объем прав?

– Все абсолютно так.

– Ок, ясно, что кино – вынужденный шаг. Что должно случиться, чтобы эфирная сетка выглядела иначе? Я понимаю, что речь идет не только про ваши действия.

– Нужно, чтобы наш спорт начали смотреть. Сейчас у нас, по сути, шесть видов спорта, которые массово привлекают аудиторию: футбол, биатлон, лыжи, единоборства, «Формула-1», хоккей.

  • Тащин сменил на своей должности Тину Канделаки в прошлом году.
  • «Матч ТВ» в этом году исполнится 7 лет.
  • Холдинг в ближайшие годы продолжит показывать РПЛ, а с августа возобновит трансляции АПЛ, которые с 2019 по 2022 год ведутся на Okko.

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Наш канал – лучший в мире, честно»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (27)
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vladik12
1642583418
Спасибо холдингу "Матч ТВ" за показ ЧМ по дартс.
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Enter2006
1642583837
Да что ты гонишь? У вас денег хоть *опой ешь, да ещё и под Газпромом! Почему-то вспомнился Влад Листьев, который на всю страну сказал, что денег в медиа хоть экскаватором греби (сказал по другому, но смысл передал). И что даже если убрать всю рекламу с 1ого канала, денег более чем достаточно останется. И обещал доказать это и убрать всю рекламу. А потом мы помним что случилось...
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moskowcity-petrv
1642584339
Ты своим детям,сказки рассказывай,у вас спорт на платных каналах транслируют.а на общедоступном нечего показывать.вот и ретро фильмы и современное говно впариваете людям.совсем за дибилов всех держит
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vladimir-7
1642584677
Тащин, ваш Матч-ТВ давно никто не смотрит, не п...и (не говори).
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Из Твери Леха
1642587168
Нет, спорт тоже интересен... он по ходу и не понял, что его подкололи этим вопросом, а он ответил всерьез и прямо)
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Axe111
1642588234
Пфф кто вообще смотрит этот КАНАЛ
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Drapik
1642589846
Следующий шаг - ночной контент для взрослых. Дело в деньгах.
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3meeeD
1642590082
Канал ,постепенно сливаеться через форфор ,в более вонючий канал.Что бы не обосраться крутят фильмы юрского периода,привлекая внимание ,пожелую публику.Ведь никто СрачТВ и не смотрит.
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Из Твери Леха
1642591948
Уж лучше б показывали какой-нибудь популярный в узких кругах спорт наподобие бильярда, мототриала, дарста, мотобола и т.д. Или какие-нибудь соревнования по силовому экстриму, в которых когда-то Динамит выступал)
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Блямба
1642599818
Порно-Хаб крутите тогда.. Хотя ,и без того..хабалистое порно,а не спорт канал. Кричат там так же, имитируют оргазм к родине.
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