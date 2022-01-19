«Матч ТВ»: «Показываем кино, чтобы можно было покупать права на спорт»

Александр Тащин, генеральный директор «Матч ТВ», объяснил, зачем спортивный телеканал показывает кино. Дело в деньгах.

– Я понимаю, что базово человеку со стороны будет интереснее смотреть «Проспект обороны», где спортсмен попадает в проблемную ситуацию, чем условный ЦСКА – «Металлург». Но если вернуться к словам про популяризацию спорта: вам не кажется, что затыкание эфирной сетки таким контентом – это признание глобальной проблемы?

– Нет, спорт тоже интересен. У нас есть определенные бизнес-задачи. Мы прежде всего коммерческая организация. Количество денег, которое мы получаем от рекламодателей и спонсоров, напрямую зависит от доли канала. Постановка того или иного кино позволяет нам удерживать среднюю долю канала на плановых значениях – по большей части кино занимает слоты, когда нет прямоэфирного спорта, хотя бывают и исключения.

Постановка кино позволяет нам держать высокую долю, аудитория, которая приходит на фильмы, так или иначе остается на спортивные трансляции, которые идут после фильма: в этом году средняя доля КХЛ, РПЛ и биатлона выше средней доли прошлого года, когда мы только начинали эксперимент с показом кино. То есть это имеет кумулятивный эффект и увеличивает долю в том числе спортивных трансляций.

– Если упростить, можно сказать, что если кино не будет – средняя доля будет падать, доходы канала тоже будут падать, соответственно, вы не сможете покупать такой же объем прав?

– Все абсолютно так.

– Ок, ясно, что кино – вынужденный шаг. Что должно случиться, чтобы эфирная сетка выглядела иначе? Я понимаю, что речь идет не только про ваши действия.

– Нужно, чтобы наш спорт начали смотреть. Сейчас у нас, по сути, шесть видов спорта, которые массово привлекают аудиторию: футбол, биатлон, лыжи, единоборства, «Формула-1», хоккей.

Тащин сменил на своей должности Тину Канделаки в прошлом году.

в прошлом году. «Матч ТВ» в этом году исполнится 7 лет.

Холдинг в ближайшие годы продолжит показывать РПЛ, а с августа возобновит трансляции АПЛ, которые с 2019 по 2022 год ведутся на Okko.

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Наш канал – лучший в мире, честно»