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    «Матч ТВ»: «Показываем кино, чтобы можно было покупать права на спорт»

    Александр Тащин, генеральный директор «Матч ТВ», объяснил, зачем спортивный телеканал показывает кино. Дело в деньгах.

    – Я понимаю, что базово человеку со стороны будет интереснее смотреть «Проспект обороны», где спортсмен попадает в проблемную ситуацию, чем условный ЦСКА – «Металлург». Но если вернуться к словам про популяризацию спорта: вам не кажется, что затыкание эфирной сетки таким контентом – это признание глобальной проблемы?

    – Нет, спорт тоже интересен. У нас есть определенные бизнес-задачи. Мы прежде всего коммерческая организация. Количество денег, которое мы получаем от рекламодателей и спонсоров, напрямую зависит от доли канала. Постановка того или иного кино позволяет нам удерживать среднюю долю канала на плановых значениях – по большей части кино занимает слоты, когда нет прямоэфирного спорта, хотя бывают и исключения.

    Постановка кино позволяет нам держать высокую долю, аудитория, которая приходит на фильмы, так или иначе остается на спортивные трансляции, которые идут после фильма: в этом году средняя доля КХЛ, РПЛ и биатлона выше средней доли прошлого года, когда мы только начинали эксперимент с показом кино. То есть это имеет кумулятивный эффект и увеличивает долю в том числе спортивных трансляций.

    – Если упростить, можно сказать, что если кино не будет – средняя доля будет падать, доходы канала тоже будут падать, соответственно, вы не сможете покупать такой же объем прав?

    – Все абсолютно так.

    – Ок, ясно, что кино – вынужденный шаг. Что должно случиться, чтобы эфирная сетка выглядела иначе? Я понимаю, что речь идет не только про ваши действия.

    – Нужно, чтобы наш спорт начали смотреть. Сейчас у нас, по сути, шесть видов спорта, которые массово привлекают аудиторию: футбол, биатлон, лыжи, единоборства, «Формула-1», хоккей.

    • Тащин сменил на своей должности Тину Канделаки в прошлом году.
    • «Матч ТВ» в этом году исполнится 7 лет.
    • Холдинг в ближайшие годы продолжит показывать РПЛ, а с августа возобновит трансляции АПЛ, которые с 2019 по 2022 год ведутся на Okko.

    Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Наш канал – лучший в мире, честно»

    Источник: Sports.ru

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    19.01.2022 12:08
    Комментарии35
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Позорище!!! Этот тащин еще тупее сранделаки! И сколько же бабла приносят старые фильмы про Брюс ли? Или с участием Сигала или Ван Дамма? Ваш срач тв распил канал! Тупо воруете народное бабло и считаете что вокруг одни идиоты? Или ты нам намекаешь хотите посмотреть футбик покупайте подписку на наши платные каналы?

      0
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      Рейтинг: +2172

      фанат джигурды 19 января, 21:05

      Надо для популяризации канала ещё порно после 0 часов начать показывать, как в былые времена.

      1
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      Рейтинг: +1840

      serglider 19 января, 19:19

      Ха-ха-ха и еще раз ха! Давайте откровенно! Если бы МатчТВ крутил крутые фильмы, то вот эта бравада о расширении зрительской аудитории имело под собой основание быть, но.. на самом деле канал закупает либо нафталиновое кино, права показа которые стоят копейки, либо откровенное гумно с тем же Сигалом, которое даже в кинозальный прокат не пускали в штатах, а с разу на DVD))) Отсюда вывод, что МатчТВ тупо режет бюджет, вместо закупки прав показа текущих соревнований за солидную денежку, забивает сетку вещания кинодешевками, которые еще и транслируют два дня подряд))) Ну, а кто дает бабосы экс Канделаки ТВ, думаю все в курсе? Так вот деньги обесценились, а больше углеводородная кубышка давать не желает. Реклама в России дает слезы... По этому мы массово видим в сетке старые документалки, нафталиновую и дешевую киношку и срач на злобу дня, от сотрудников телеканала))) Ну, кто признается, что он пустышка, по этому раздуваем щеки, давая заранее инсценированное интервью и... понты, понты и еще раз понты - наше все)))

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      Рейтинг: +4066

      Блямба 19 января, 16:43

      Порно-Хаб крутите тогда..
      Хотя ,и без того..хабалистое порно,а не спорт канал.
      Кричат там так же, имитируют оргазм к родине.

      3
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      Рейтинг: +1840

      serglider > Блямба 19 января, 19:23

      Ага, только "замылинные", согласно законодательству РФ, сиськи и пиписьки, а так же вырезанные откровенные сцены, не будут способствовать активному росту аудитории канала)))

      1
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      Рейтинг: +10

      levizzaasada 19 января, 15:13

      Как я узнал, телевезионщики закупают кино, которое будут смотреть зрители или то кино, которое знакомо зрителю, которое он сможет смотреть с любого момента, включив ТВ. Так вот если бы Матч показывал бы условного Терминатора или какие нибудь комедии 90-х, с Робином Уильямсом, с Адамом Сэндлером, Бэном Стиллером, Джимом Керри, а не то фуфло, что он крутит - то еще норм. Тогда бы они расширили аудиторию, их бы смотрели и женщины и дети, и среднего возраста люди и старшего. А так они крутят боевики...!

      0
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      Рейтинг: +677

      jet andy 19 января, 14:47

      Если кино хорошее, то я не против.

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      Рейтинг: +5967

      Из Твери Леха 19 января, 14:32

      Уж лучше б показывали какой-нибудь популярный в узких кругах спорт наподобие бильярда, мототриала, дарста, мотобола и т.д. Или какие-нибудь соревнования по силовому экстриму, в которых когда-то Динамит выступал)

      3
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      Рейтинг: +27935

      silver29 19 января, 14:15

      Зачем тогда заявляетесь как спортивный канал ? Зарегистрируйтесь как кино для взрослых, крутите целый день порнуху, а в перерывах объявляйте счет матчей, денег еще больше будет.

      5
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      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > silver29 19 января, 14:49

      так матч-тв уже крутил порно-ролик с дзюпой в главной роли, когда он на жену этого самого Тащина (Орзул), пялился...) зато какой резонанс..!

      0
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      ...
      Рейтинг: +521

      БеZуМныЙ > JTherry 19 января, 15:16

      Кто о чем, а спартачи о своём ..ядстве. Гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +267

      Беспонтий > JTherry 19 января, 16:47

      как просто в межсезонье превратиться из приличного аналитика
      в непристойного параноика

      4
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      Рейтинг: +1882

      almanev 19 января, 14:08

      Чтобы показать сегодня Герта - Унион ? То еще удовольствие

      0
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      Рейтинг: +276

      3meeeD 19 января, 14:01

      Канал ,постепенно сливаеться через форфор ,в более вонючий канал.Что бы не обосраться крутят фильмы юрского периода,привлекая внимание ,пожелую публику.Ведь никто СрачТВ и не смотрит.

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