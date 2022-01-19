«Матч ТВ»: «Показываем кино, чтобы можно было покупать права на спорт»

Позорище!!! Этот тащин еще тупее сранделаки! И сколько же бабла приносят старые фильмы про Брюс ли? Или с участием Сигала или Ван Дамма? Ваш срач тв распил канал! Тупо воруете народное бабло и считаете что вокруг одни идиоты? Или ты нам намекаешь хотите посмотреть футбик покупайте подписку на наши платные каналы?
Александр Тащин, генеральный директор «Матч ТВ», объяснил, зачем спортивный телеканал показывает кино. Дело в деньгах.
– Я понимаю, что базово человеку со стороны будет интереснее смотреть «Проспект обороны», где спортсмен попадает в проблемную ситуацию, чем условный ЦСКА – «Металлург». Но если вернуться к словам про популяризацию спорта: вам не кажется, что затыкание эфирной сетки таким контентом – это признание глобальной проблемы?
– Нет, спорт тоже интересен. У нас есть определенные бизнес-задачи. Мы прежде всего коммерческая организация. Количество денег, которое мы получаем от рекламодателей и спонсоров, напрямую зависит от доли канала. Постановка того или иного кино позволяет нам удерживать среднюю долю канала на плановых значениях – по большей части кино занимает слоты, когда нет прямоэфирного спорта, хотя бывают и исключения.
Постановка кино позволяет нам держать высокую долю, аудитория, которая приходит на фильмы, так или иначе остается на спортивные трансляции, которые идут после фильма: в этом году средняя доля КХЛ, РПЛ и биатлона выше средней доли прошлого года, когда мы только начинали эксперимент с показом кино. То есть это имеет кумулятивный эффект и увеличивает долю в том числе спортивных трансляций.
– Если упростить, можно сказать, что если кино не будет – средняя доля будет падать, доходы канала тоже будут падать, соответственно, вы не сможете покупать такой же объем прав?
– Все абсолютно так.
– Ок, ясно, что кино – вынужденный шаг. Что должно случиться, чтобы эфирная сетка выглядела иначе? Я понимаю, что речь идет не только про ваши действия.
– Нужно, чтобы наш спорт начали смотреть. Сейчас у нас, по сути, шесть видов спорта, которые массово привлекают аудиторию: футбол, биатлон, лыжи, единоборства, «Формула-1», хоккей.
- Тащин сменил на своей должности Тину Канделаки в прошлом году.
- «Матч ТВ» в этом году исполнится 7 лет.
- Холдинг в ближайшие годы продолжит показывать РПЛ, а с августа возобновит трансляции АПЛ, которые с 2019 по 2022 год ведутся на Okko.
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Наш канал – лучший в мире, честно»