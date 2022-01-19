Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Наш канал – лучший в мире, честно»

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ», назвал лучший канал в мире. Он считает таковым свой.

– Лучший канал мира?

– «Матч ТВ».

– Это честный ответ?

– Конечно. Если честно, я сейчас, кроме «Матч ТВ», ничего не смотрю – не успеваю. Мы с коллегами с утра до ночи работаем на канале. Конечно, он правда нам кажется лучшим.

– А в команде смотрят зарубежные каналы?

– Конечно. Но что и как они смотрят… Все мы знаем референсы, ESPN – основной из них.