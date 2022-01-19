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    Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Наш канал – лучший в мире, честно»

    Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ», назвал лучший канал в мире. Он считает таковым свой.

    – Лучший канал мира?

    – «Матч ТВ».

    – Это честный ответ?

    – Конечно. Если честно, я сейчас, кроме «Матч ТВ», ничего не смотрю – не успеваю. Мы с коллегами с утра до ночи работаем на канале. Конечно, он правда нам кажется лучшим.

    – А в команде смотрят зарубежные каналы?

    – Конечно. Но что и как они смотрят… Все мы знаем референсы, ESPN – основной из них.

    • Тащин сменил на своей должности Тину Канделаки в прошлом году.
    • «Матч ТВ» в этом году исполнится 7 лет.
    • Холдинг в ближайшие годы продолжит показывать РПЛ, а с августа возобновит трансляции АПЛ, которые с 2019 по 2022 год ведутся на Okko.

    Источник: Sports.ru

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    19.01.2022 10:23
    Комментарии18
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 6 часов назад

      Срач тв был и будет помойкой! А сейчас вообще посмешище! Оособенно их новый хит " есть тема"! На этой передаче обсуждают все что угодно кроме футбола. Напоминает ток фоу с Малаховым. Лучшим спортивным каналом в России был Россия 2!

      1
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      Рейтинг: +15742

      Garrincha58 19 января, 13:44

      он наверное от канала Тащится особенно когда смотрит сериалы про всякую фигню 30 летней давности, а больше ничего и не умеют всех профессионалов разогнали, а кто и сам ушёл из этой клоаки

      3
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      Рейтинг: +12479

      NewLife 19 января, 13:42

      У Жванецкого кажется было: москвич - отличный автомобиль, пока не попробовал иномарку. Такого дерьма, как комментаторы Матч ТВ, еще поикать. Когда есть возможность, я смотрю футбол с иностранным качественным комментарием, когда называют игроков, владеющих мячом, кототко и профессионально оценивают действия игроков и не гонят какую-то статистическую пургу с описанием погоды и достопримечательностей. Вобщем, Матч ТВ - дно.

      5
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      Рейтинг: +15742

      Garrincha58 > NewLife 19 января, 13:46

      точно подметил я вообще звук отключаю когда комментируют Генич или Шмурнов или вообще не смотрю этот тащинский канал

      3
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      ...
      Рейтинг: +10320

      playsh > Garrincha58 19 января, 14:00

      А от комментариев чердака блевать тянет,смотрю без звука.

      3
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      Рейтинг: +3343

      Axe111 19 января, 13:32

      О Боже

      2
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 12:41

      Пока на вашем канале светятся такие как му*ак Губерниев, который не в курсе как быть человеком и является хоффном, который оскорбил на всю страну Малафеева да и еще в ситуации когда у него погибла жена, вы - худший канал во всём мире!!! Приглашайте дальше 3,14дарасов на свой канал и переименуйтесь в 3,14дор-ТВ!

      3
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      Рейтинг: +10320

      playsh 19 января, 12:35

      Может быть,вот только переименовать не помешало бы,ну хотя бы на "Мат ТВ".

      2
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      Рейтинг: +1223

      balam 19 января, 12:12

      верни нормальных ребят на канал,ушлепок

      4
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      Рейтинг: +15364

      paracetamol 19 января, 12:01

      Ведущих и комментаторов поменяй, всю шайку-лейку. Надоели до ужаса, несут отсебятину и ахинею, уши вянут!

      4
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 11:25

      Да у нас в России ВСЕ лучшее. Медицина, образование, промышленность, зарплаты и пенсии. И спортивный канал, естественно, тоже ЛУЧШИЙ!

      5
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      Рейтинг: +15742

      Garrincha58 > Cleaner 19 января, 13:47

      самая лучшая лига это наш ФНЛ как они сами говорят

      0
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 11:21

      По дележке денег ГазПрома (в холдинге ГазПромМедиа) - однозначно! ГазПрём - народное достояние!

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