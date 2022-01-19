Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Наш канал – лучший в мире, честно»

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Наш канал – лучший в мире, честно»

19 января 2022, 10:23
15

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ», назвал лучший канал в мире. Он считает таковым свой.

– Лучший канал мира?

– «Матч ТВ».

– Это честный ответ?

– Конечно. Если честно, я сейчас, кроме «Матч ТВ», ничего не смотрю – не успеваю. Мы с коллегами с утра до ночи работаем на канале. Конечно, он правда нам кажется лучшим.

– А в команде смотрят зарубежные каналы?

– Конечно. Но что и как они смотрят… Все мы знаем референсы, ESPN – основной из них.

  • Тащин сменил на своей должности Тину Канделаки в прошлом году.
  • «Матч ТВ» в этом году исполнится 7 лет.
  • Холдинг в ближайшие годы продолжит показывать РПЛ, а с августа возобновит трансляции АПЛ, которые с 2019 по 2022 год ведутся на Okko.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Форвард 79
1642577682
А смотреть другие каналы все же надо! А не вариться в собственном соку.
Ответить
vladik12
1642578291
Так же и в "Зените" считают себя лучшим клубом мира.
Ответить
Enter2006
1642580505
По дележке денег ГазПрома (в холдинге ГазПромМедиа) - однозначно! ГазПрём - народное достояние!
Ответить
paracetamol
1642582890
Ведущих и комментаторов поменяй, всю шайку-лейку. Надоели до ужаса, несут отсебятину и ахинею, уши вянут!
Ответить
balam
1642583564
верни нормальных ребят на канал,ушлепок
Ответить
Enter2006
1642585279
Пока на вашем канале светятся такие как му*ак Губерниев, который не в курсе как быть человеком и является хоффном, который оскорбил на всю страну Малафеева да и еще в ситуации когда у него погибла жена, вы - худший канал во всём мире!!! Приглашайте дальше 3,14дарасов на свой канал и переименуйтесь в 3,14дор-ТВ!
Ответить
Axe111
1642588333
О Боже
Ответить
NewLife
1642588969
У Жванецкого кажется было: москвич - отличный автомобиль, пока не попробовал иномарку. Такого дерьма, как комментаторы Матч ТВ, еще поикать. Когда есть возможность, я смотрю футбол с иностранным качественным комментарием, когда называют игроков, владеющих мячом, кототко и профессионально оценивают действия игроков и не гонят какую-то статистическую пургу с описанием погоды и достопримечательностей. Вобщем, Матч ТВ - дно.
Ответить
Garrincha58
1642589062
он наверное от канала Тащится особенно когда смотрит сериалы про всякую фигню 30 летней давности, а больше ничего и не умеют всех профессионалов разогнали, а кто и сам ушёл из этой клоаки
Ответить
Hektor 84
1642696816
Срач тв был и будет помойкой! А сейчас вообще посмешище! Оособенно их новый хит " есть тема"! На этой передаче обсуждают все что угодно кроме футбола. Напоминает ток фоу с Малаховым. Лучшим спортивным каналом в России был Россия 2!
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+