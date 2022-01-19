«Адана Демирспор» отказал «Ньюкаслу» в продаже Балотелли

«Ньюкасл» пытался подписать нападающего «Адана Демирспор» Марио Балотелли. Турки отказали.
«Поступило предложение по Балотелли от «Ньюкасла». Мы сказали, что не собираемся его продавать», – сказал президент «Адана Демирспора» Мурат Санчак.
- В текущем сезоне Суперлиги у Балотелли 18 матчей, 7 голов, 2 результативных паса.
- Игрок стоит 2,2 миллиона евро. Его контракт действует до 2024 года.
- «Ньюкасл» идет в зоне вылета АПЛ.
Балотелли: «Я пошел бы пешком из Турции, если бы меня вызвали в сборную Италии»
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