«Адана Демирспор» отказал «Ньюкаслу» в продаже Балотелли

«Ньюкасл» пытался подписать нападающего «Адана Демирспор» Марио Балотелли. Турки отказали.

«Поступило предложение по Балотелли от «Ньюкасла». Мы сказали, что не собираемся его продавать», – сказал президент «Адана Демирспора» Мурат Санчак.

В текущем сезоне Суперлиги у Балотелли 18 матчей, 7 голов, 2 результативных паса.

Игрок стоит 2,2 миллиона евро. Его контракт действует до 2024 года.

«Ньюкасл» идет в зоне вылета АПЛ.

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