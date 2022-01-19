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    «Адана Демирспор» отказал «Ньюкаслу» в продаже Балотелли

    «Ньюкасл» пытался подписать нападающего «Адана Демирспор» Марио Балотелли. Турки отказали.

    «Поступило предложение по Балотелли от «Ньюкасла». Мы сказали, что не собираемся его продавать», – сказал президент «Адана Демирспора» Мурат Санчак.

    • В текущем сезоне Суперлиги у Балотелли 18 матчей, 7 голов, 2 результативных паса.
    • Игрок стоит 2,2 миллиона евро. Его контракт действует до 2024 года.
    • «Ньюкасл» идет в зоне вылета АПЛ.

    Балотелли: «Я пошел бы пешком из Турции, если бы меня вызвали в сборную Италии»

    Источник: Bild

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    19.01.2022 07:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2528

      FRZZ 19 января, 10:11

      Правильно, Балотелли уже говорит на турецком языке и снимается в турецких рекламах.

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