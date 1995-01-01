Балотелли: «Я пошел бы пешком из Турции, если бы меня вызвали в сборную Италии»

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли рассказал о своей мечте вернуться в сборную Италии.

«Я хорошо себя чувствую и готов снова выступать за сборную. Это моя мечта. Я пошел бы пешком из Турции, если бы знал, что в марте окажусь в заявке команды», – сказал 31-летний футболист.