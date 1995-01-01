Балотелли: «Я пошел бы пешком из Турции, если бы меня вызвали в сборную Италии»

Звиздун... кому нужно тупое, наглое, ленивое создание в сборной...
Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли рассказал о своей мечте вернуться в сборную Италии.
«Я хорошо себя чувствую и готов снова выступать за сборную. Это моя мечта. Я пошел бы пешком из Турции, если бы знал, что в марте окажусь в заявке команды», – сказал 31-летний футболист.
- Балотелли выступал за итальянскую сборную с 2010 по 2018 год.
- Форвард забил 14 голов в 36 матчах.
- В марте итальянцы сыграют в стыках за право участвовать в ЧМ-2022.