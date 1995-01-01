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    Балотелли: «Я пошел бы пешком из Турции, если бы меня вызвали в сборную Италии»

    Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли рассказал о своей мечте вернуться в сборную Италии.

    «Я хорошо себя чувствую и готов снова выступать за сборную. Это моя мечта. Я пошел бы пешком из Турции, если бы знал, что в марте окажусь в заявке команды», – сказал 31-летний футболист.

    • Балотелли выступал за итальянскую сборную с 2010 по 2018 год.
    • Форвард забил 14 голов в 36 матчах.
    • В марте итальянцы сыграют в стыках за право участвовать в ЧМ-2022.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54242

      portero 17 минут назад

      Звиздун... кому нужно тупое, наглое, ленивое создание в сборной...

      0
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      Рейтинг: +166

      Вот оно чё Михалыч 44 минуты назад

      Зюба пи.з..деныш ты понял что такое сборная ?

      0
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