Гогниев: «РПЛ нужно расширить до 18 команд, чтобы клубы из второй половины смогли играть в атакующий футбол»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев считает, что увеличение количества команд РПЛ повысит зрелищность лиги.

— А вы хотите сломать систему закрытого футбола?

— Мы хотим выделяться из той массы, которая есть. К сожалению, в России прагматичный футбол. И еще у нас 16 команд в РПЛ. Я считаю, это мало.

Получается так: команды побогаче находятся в первой восьмерке. А вторая восьмерка борется за каждое очко, у них нет права на ошибку. И конечно, они будут ставить автобус, потому что им нужны очки.

Я считаю, РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была хоть какая-то возможность играть в конструктивный и атакующий футбол. Это риск, но рисковать никто не хочет.

— Что делать с бюджетом? Не все из ФНЛ потянут РПЛ.

— Конечно, деньги — это важно. Но сейчас много рекламы, доходов от трансляций. В РПЛ можно заработать на определенный стартап.

Мое мнение: не все заключается в деньгах. Нужно выстроить определенный футбол, костяк команды, который можно усилить. И в середине таблицы можно спокойно играть.

«Алания» Гогниева идет на 4-м месте в ФНЛ.

Команда забила 55 мячей в 25 турах – больше всех в первенстве.

Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»