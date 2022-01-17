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  • Гогниев: «РПЛ нужно расширить до 18 команд, чтобы клубы из второй половины смогли играть в атакующий футбол»

Гогниев: «РПЛ нужно расширить до 18 команд, чтобы клубы из второй половины смогли играть в атакующий футбол»

17 января 2022, 15:22
7

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев считает, что увеличение количества команд РПЛ повысит зрелищность лиги.

— А вы хотите сломать систему закрытого футбола?

— Мы хотим выделяться из той массы, которая есть. К сожалению, в России прагматичный футбол. И еще у нас 16 команд в РПЛ. Я считаю, это мало.

Получается так: команды побогаче находятся в первой восьмерке. А вторая восьмерка борется за каждое очко, у них нет права на ошибку. И конечно, они будут ставить автобус, потому что им нужны очки.

Я считаю, РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была хоть какая-то возможность играть в конструктивный и атакующий футбол. Это риск, но рисковать никто не хочет.

— Что делать с бюджетом? Не все из ФНЛ потянут РПЛ.

— Конечно, деньги — это важно. Но сейчас много рекламы, доходов от трансляций. В РПЛ можно заработать на определенный стартап.

Мое мнение: не все заключается в деньгах. Нужно выстроить определенный футбол, костяк команды, который можно усилить. И в середине таблицы можно спокойно играть.

  • «Алания» Гогниева идет на 4-м месте в ФНЛ.
  • Команда забила 55 мячей в 25 турах – больше всех в первенстве.

Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Алания Гогниев Спартак
Комментарии (7)
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Vitaga
1642426554
скорей всего так и будет. не дадут вылететь химкам и уфе
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vmonomah17
1642432335
Надо наоборот сокращать, чтобы клубы не банкротились. Скоро из фнл в рпл будут не по спортивному признаку попадать, а по финансовому.
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Hektor 84
1642435499
Странная логика! Считаю если расширить лигу, то в рпл станет на два автобуса больше.
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portero
1642440089
А как же поля и когда играть? Балтику со второго десятка в РПЛ брать и Аланию с 6 места, потому что у них стадионы имеются???
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