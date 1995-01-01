Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Гогниев: «РПЛ нужно расширить до 18 команд, чтобы клубы из второй половины смогли играть в атакующий футбол»

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев считает, что увеличение количества команд РПЛ повысит зрелищность лиги.

    — А вы хотите сломать систему закрытого футбола?

    — Мы хотим выделяться из той массы, которая есть. К сожалению, в России прагматичный футбол. И еще у нас 16 команд в РПЛ. Я считаю, это мало.

    Получается так: команды побогаче находятся в первой восьмерке. А вторая восьмерка борется за каждое очко, у них нет права на ошибку. И конечно, они будут ставить автобус, потому что им нужны очки.

    Я считаю, РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была хоть какая-то возможность играть в конструктивный и атакующий футбол. Это риск, но рисковать никто не хочет.

    — Что делать с бюджетом? Не все из ФНЛ потянут РПЛ.

    — Конечно, деньги — это важно. Но сейчас много рекламы, доходов от трансляций. В РПЛ можно заработать на определенный стартап.

    Мое мнение: не все заключается в деньгах. Нужно выстроить определенный футбол, костяк команды, который можно усилить. И в середине таблицы можно спокойно играть.

    • «Алания» Гогниева идет на 4-м месте в ФНЛ.
    • Команда забила 55 мячей в 25 турах – больше всех в первенстве.

    Гогниев: «Ребята против всего этого *** играют, а дураков делают из нас. Мы хотим играть в футбол, давайте поднимать ФНЛ!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:22
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +719

      Vitaga 34 минуты назад

      скорей всего так и будет. не дадут вылететь химкам и уфе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9176

      Alekxei Z. 1 час назад

      А я считаю ,что всё от тренера зависит.
      Кто сказал , что "автобусом" наберёшь больше чем атакой ?
      Смотрите на КС, в ФНЛ набили сотку и в РПЛ не затерялись.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24039

      vladimir-7 > Alekxei Z. 1 час назад

      На то они и Крылья

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93080
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68498
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru