«Полная ерунда». Газизов – о премии Кокорина в «Спартаке» за соблюдение правил распорядка

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин каждый месяц получал премию в столичном клубе в размере 258 тысяч евро за то, что не нарушал правила распорядка.

«Полная ерунда», – сказал Газизов.

В январе 2021 года «Фиорентина» заплатила за Кокорина 3,5 миллиона евро.

За год он ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

«Спартак» платил Кокорину 22 миллиона рублей в месяц за то, что он не пил перед играми и не пропускал тренировки (Baza)