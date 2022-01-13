«Химки»: «Трансфер Кокорина за гранью реальности. Это не больше, чем просто шутка»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдет в подмосковный клуб.

«Мы даже не общались с игроком. Эти разговоры не больше чем просто шутка. Трансфер Кокорина в «Химки» за гранью реальности.

В начале трансферного окна мы думали о том, чтобы сделать предложение Александру, но потом решили отказаться от этого», – сообщил Терюшков.

Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года.

За год он ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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