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    «Химки»: «Трансфер Кокорина за гранью реальности. Это не больше, чем просто шутка»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не перейдет в подмосковный клуб.

    «Мы даже не общались с игроком. Эти разговоры не больше чем просто шутка. Трансфер Кокорина в «Химки» за гранью реальности.

    В начале трансферного окна мы думали о том, чтобы сделать предложение Александру, но потом решили отказаться от этого», – сообщил Терюшков.

    • Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • За год он ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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