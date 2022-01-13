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  • Жиго перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор» до 20 января (Aksam)

Жиго перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор» до 20 января (Aksam)

13 января 2022, 13:35
27

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжит карьеру в «Трабзонспоре».

По информации газеты Aksam, турецкий клуб близок к договоренности с 28-летним французом об условиях личного контракта. Жиго станет игроком «Трабзонспора» в течение недели.

Жиго уже сообщил руководству «Спартака», что хочет покинуть клуб. Он не намерен продлевать контракт, который истекает по окончании сезона.

  • Сообщалось, что на француза претендуют «Лион», «Марсель», «Лилль» и «Ницца».
  • В этом сезоне Жиго провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

Источник: Aksam

Ежедневная турецкая газета, основанная в 1918 году. Аудитория в твиттере - более 944 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Трабзонспор Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (27)
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_Marqella_
1642070929
Хороший игрок,правильное решение...лидер чемпионата Турции всяко лучше команды 9-го места ЧР...Может хоть трофей возьмёт,что со Спартаком ему не сделать ...
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JTherry
1642071046
отрезанный ломоть, и освобождающееся место легионера... видимо, и деньги какие-то получит Спартак за трансфер...
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Блямба
1642071112
«Лион», «Марсель», и «Лилль», и «Ницца».. Пошли всё на х.ер. В Трабзонспор. Или в столице вашей вскрыться..?)
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oyabun
1642071230
Очевидная утка, ибо быссмыслено. Трабзонспор не европейский клуб, к семье Жиго ближе не станет и по классу клуб далеко не Лион. Или там денег предложат раза в 2 больше чем Спартак? Большие сомнения.
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mahan
1642072123
Надеюсь, что это утка, Жиго сильный защитник, которому нет замены у нас в Спартаке.
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Форвард 79
1642072292
Нужно срочно качественого центр защитника искать
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NewLife
1642072772
Все перепутали: не Жиго, а зюба)
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derrik2000
1642074115
Вполне возможно. Сейчас в клубе такой бардак - башкирка рулит! - что я не удивлюсь, если перейдёт, а новому ГТ, не имеющему НИКАКОГО опыта самостоятельной работы, но уже имеющему своё мнение, накупят (и уже покупают) тех, кого хочет он и бешеная башкирка. Что будет со Спартаком в весенней части чемпионата - никто не знает. Сам Федун или его братец Андрей выйдут ЦЗ играть, исполняя обязанности капитана команды! )))
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ivany4
1642077338
Не знаю. чья информация вернее, турков или Спартака, но каждые полгода слышать о переходах Жиго уже надоело. Не удивлюсь. если Спартак его отпустит, за толику малую. Играет не стабильно, в защите много косяков. Порой не успевает вернуться из атаки. Есть подозрение. что с его уходом, купят на его место игрока с опытом. но помоложе. Учитывая, что последние приобретения были в районе 25 лет, то и эта покупка будет в этом районе. С приходом нового тренера, специалиста по развитию молодых игроков, и Каттани. предполагаю. что взят курс на омоложение команды.
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zigbert
1642079659
Вряд ли у Жиго есть большое желание играть в Турции к тому же уже пришло опровержение, Жиго едет на сборы со Спартаком.
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