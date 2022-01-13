Жиго перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор» до 20 января (Aksam)

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжит карьеру в «Трабзонспоре».

По информации газеты Aksam, турецкий клуб близок к договоренности с 28-летним французом об условиях личного контракта. Жиго станет игроком «Трабзонспора» в течение недели.

Жиго уже сообщил руководству «Спартака», что хочет покинуть клуб. Он не намерен продлевать контракт, который истекает по окончании сезона.