Жиго перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор» до 20 января (Aksam)

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжит карьеру в «Трабзонспоре».
По информации газеты Aksam, турецкий клуб близок к договоренности с 28-летним французом об условиях личного контракта. Жиго станет игроком «Трабзонспора» в течение недели.
Жиго уже сообщил руководству «Спартака», что хочет покинуть клуб. Он не намерен продлевать контракт, который истекает по окончании сезона.
- Сообщалось, что на француза претендуют «Лион», «Марсель», «Лилль» и «Ницца».
- В этом сезоне Жиго провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
Источник: Aksam
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