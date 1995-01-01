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    Жиго перейдет из «Спартака» в «Трабзонспор» до 20 января (Aksam)

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжит карьеру в «Трабзонспоре».

    По информации газеты Aksam, турецкий клуб близок к договоренности с 28-летним французом об условиях личного контракта. Жиго станет игроком «Трабзонспора» в течение недели.

    Жиго уже сообщил руководству «Спартака», что хочет покинуть клуб. Он не намерен продлевать контракт, который истекает по окончании сезона.

    • Сообщалось, что на француза претендуют «Лион», «Марсель», «Лилль» и «Ницца».
    • В этом сезоне Жиго провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

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    Источник: Aksam

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1918 году. Аудитория в твиттере - более 944 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии18
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      Рейтинг: +12882

      Cleaner 5 минут назад

      Спартак все усиливается и усиливается перед весенней Лигой Европы!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +18415

      derrik2000 27 минут назад

      Вполне возможно.
      Сейчас в клубе такой бардак - башкирка рулит! - что я не удивлюсь, если перейдёт, а новому ГТ, не имеющему НИКАКОГО опыта самостоятельной работы, но уже имеющему своё мнение, накупят (и уже покупают) тех, кого хочет он и бешеная башкирка.
      Что будет со Спартаком в весенней части чемпионата - никто не знает.
      Сам Федун или его братец Андрей выйдут ЦЗ играть, исполняя обязанности капитана команды!
      )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12324

      NewLife 49 минут назад

      Все перепутали: не Жиго, а зюба)

      2
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      Рейтинг: +6678

      Томик > NewLife 20 минут назад

      Перепутали - не Жиго, а Дзюба, не в Трабзонспор, а в Пазарспор, не продолжит карьеру, а закончит и не продадут, а подарят...

      0
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      Рейтинг: +955

      Форвард 79 57 минут назад

      Нужно срочно качественого центр защитника искать

      0
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      Рейтинг: +1597

      mahan 1 час назад

      Надеюсь, что это утка, Жиго сильный защитник, которому нет замены у нас в Спартаке.

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      Рейтинг: +615

      alefreddy > mahan 28 минут назад

      может и сильный но статистика по защите плохая

      1
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      Рейтинг: +31286

      oyabun 1 час назад

      Очевидная утка, ибо быссмыслено. Трабзонспор не европейский клуб, к семье Жиго ближе не станет и по классу клуб далеко не Лион. Или там денег предложат раза в 2 больше чем Спартак? Большие сомнения.

      1
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      Рейтинг: +98

      ЖивиФутболом > oyabun 1 час назад

      ты вдел на каком месте траб? уж лучше так, чем ближе к фнл

      2
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      Рейтинг: +31286

      oyabun > ЖивиФутболом 44 минуты назад

      Я же с Лионом сравнивал. Он вроде туда стремился.

      0
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      Рейтинг: +56453

      portero 1 час назад

      Денег надо заработать, да и климат там хороший, замерзать не будет и по льду кататься...

      1
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      Рейтинг: +3773

      Блямба 1 час назад

      «Лион», «Марсель», и «Лилль», и «Ницца»..
      Пошли всё на х.ер.
      В Трабзонспор.
      Или в столице вашей вскрыться..?)

      1
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      Рейтинг: +19883

      JTherry 1 час назад

      отрезанный ломоть, и освобождающееся место легионера... видимо, и деньги какие-то получит Спартак за трансфер...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4333

      _Marqella_ 1 час назад

      Хороший игрок,правильное решение...лидер чемпионата Турции всяко лучше команды 9-го места ЧР...Может хоть трофей возьмёт,что со Спартаком ему не сделать ...

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