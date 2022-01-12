Хави: «Барселона» попрощалась с Суперкубком Испании, но избавилась от комплексов»

Ох, Хави, Хави. Если Барса не попадет в ЛЧ на следующий сезон, то и с тобой также попрощаются! А может еще и более эпично!)))
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.
«Я расстроен, хотя думаю, мы на правильном пути. В первые 20 минут в нашей игре были заметны комплексы. Мы думали о недавних матчах и результатах.
Но через время команда стала играть лучше, а в конце и вовсе взяла игру под контроль. Мы попрощались с турниром, но избавились от комплексов», – сказал Хави.
- «Реал» победил со счетом 3:2.
- Решающий гол был забит на 98-й минуте.
- В финале мадридцы сыграют с «Атлетико» или «Атлетиком».
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.