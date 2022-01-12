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    Хави: «Барселона» попрощалась с Суперкубком Испании, но избавилась от комплексов»

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.

    «Я расстроен, хотя думаю, мы на правильном пути. В первые 20 минут в нашей игре были заметны комплексы. Мы думали о недавних матчах и результатах.

    Но через время команда стала играть лучше, а в конце и вовсе взяла игру под контроль. Мы попрощались с турниром, но избавились от комплексов», – сказал Хави.

    • «Реал» победил со счетом 3:2.
    • Решающий гол был забит на 98-й минуте.
    • В финале мадридцы сыграют с «Атлетико» или «Атлетиком».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      pele1981 25 минут назад

      Ох, Хави, Хави. Если Барса не попадет в ЛЧ на следующий сезон, то и с тобой также попрощаются! А может еще и более эпично!)))

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