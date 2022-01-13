Хави: «Барселона» попрощалась с Суперкубком Испании, но избавилась от комплексов»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.

«Я расстроен, хотя думаю, мы на правильном пути. В первые 20 минут в нашей игре были заметны комплексы. Мы думали о недавних матчах и результатах.

Но через время команда стала играть лучше, а в конце и вовсе взяла игру под контроль. Мы попрощались с турниром, но избавились от комплексов», – сказал Хави.