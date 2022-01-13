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  • Хави: «Барселона» попрощалась с Суперкубком Испании, но избавилась от комплексов»

Хави: «Барселона» попрощалась с Суперкубком Испании, но избавилась от комплексов»

13 января 2022, 11:12
17

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании.

«Я расстроен, хотя думаю, мы на правильном пути. В первые 20 минут в нашей игре были заметны комплексы. Мы думали о недавних матчах и результатах.

Но через время команда стала играть лучше, а в конце и вовсе взяла игру под контроль. Мы попрощались с турниром, но избавились от комплексов», – сказал Хави.

  • «Реал» победил со счетом 3:2.
  • Решающий гол был забит на 98-й минуте.
  • В финале мадридцы сыграют с «Атлетико» или «Атлетиком».

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Хави
Комментарии (17)
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Отправить
pele1981
1642061933
Ох, Хави, Хави. Если Барса не попадет в ЛЧ на следующий сезон, то и с тобой также попрощаются! А может еще и более эпично!)))
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Стэнли
1642065164
Барса оправдывает своё прозвище - кулес. Перевод все знают?
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portero
1642067958
Надеемся, но не вереим на слово. Следующие игры покажут, сможет ли побеждать Барса в чемпионате...
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Lipatoff
1642068057
Барселона больше чем клуб и вчера был блестящий футбол
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Hala Madrid
1642079858
Пока что Хави только говорит. Сочувствую конечно "Барселоне", времена очень непростые
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zigbert
1642081051
Да совсем неплохо сыграла Барселона и можно сказать что поражения не заслужила.
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3meeeD
1642084151
Грязная игра Барсы.Да и Реал мог просто разь...ть в Д.В барсу
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