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    Суперкубок Испании. «Реал» пятый раз подряд обыграл «Барселону» и вышел в финал, победный гол на 98-й минуте забил Вальверде

    В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» в Саудовской Аравии переиграл «Барселону». Решающий гол в дополнительное время забил Феде Вальверде.

    У «Барселоны» дебютировал купленный у «Манчестер Сити» Ферран Торрес.

    «Барселона» проиграла «Реалу» пятый раз подряд. Она не побеждает его с 2019 года.

    В финале Суперкубка «Реал» сыграет либо с «Атлетико», либо с «Атлетиком».

    Испания. Суперкубок. 1/2 финала

    Барселона – Реал – 2:3 (1:1; 1;1; 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Винисиус, 25; 1:1 – Л. де Йонг, 41; 1:2 – Бензема, 72; 2:2 – Фати, 83; 2:3 – Вальверде, 98.

    «Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Араухо, Алвес (Гонсалес, 78), Гави (Депай, 78), Бускетс, Ф. де Йонг (Педри, 46), Торрес (Абде, 46 (Хутгла, 110)), Л. де Йонг (Фати, 66), Дембеле.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Милитао, Карвахаль (Лукас, 91), Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 82), Винисиус Жуниор (Камавинга, 110), Бензема, Асенсио (Родриго, 68).

    Предупреждения: Торрес, 23; Алвес, 51 – Каземиро, 75; Вальверде, 99.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +131

      Nikoo 1 час назад

      Реалу повезло,с трудом выигрывали кризисную Барсу. Но матч был просто бомба. Жаль барса не прошла

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      Рейтинг: +4244

      FENIX-SL 1 час назад

      в принципе понятно почему арабы купили этот кубок сразу на несколько лет вперед
      это просто потрясающее шоу
      браво! футбол должен выглядеть именно так!
      уровень техники просто невообразим, это оргазм для глаз!

      Реал выглядел так уверенно будто бы спокойно и 6 положил бы
      но говняшка от Барсы все же залетела..все таки парочка защитников новых не помешала бы для ротации

      Винисиус реально лучший

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      Рейтинг: +11362

      DeStar > FENIX-SL 1 час назад

      ну не так там все было, барса быстро отвечала на голы реала, значит был такой план - играть от обороны и бережно, что в принципе мы и видели, как только барса пропускала школьники эти реал не плохо закрывали и быстро , относительно, забивали гол. И моменты были тоже, но реал имел их больше, и запорол реал моментов еще гола на 3-4 , особенно в овертайме камавинга за 1 минуту 2 раза мог помочь занести гол в ворота.
      До матча я думал что реал реально легко выиграет 2-0, а по факту еле победил.

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      Рейтинг: +471

      Riot Zero > FENIX-SL 41 минуту назад

      Реал выглядел так уверенно будто бы спокойно и 6 положил бы. ПРАВДА, да Реалу 2 штуки залетело от мёртвой Барсы. Так играть нельзя, в ЛЧ могут серьёзно наказать.

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