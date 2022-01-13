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  • ⚡ Суперкубок Испании. «Реал» пятый раз подряд обыграл «Барселону» и вышел в финал, победный гол на 98-й минуте забил Вальверде

⚡ Суперкубок Испании. «Реал» пятый раз подряд обыграл «Барселону» и вышел в финал, победный гол на 98-й минуте забил Вальверде

13 января 2022, 00:32
5

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» в Саудовской Аравии переиграл «Барселону». Решающий гол в дополнительное время забил Феде Вальверде.

У «Барселоны» дебютировал купленный у «Манчестер Сити» Ферран Торрес.

«Барселона» проиграла «Реалу» пятый раз подряд. Она не побеждает его с 2019 года.

В финале Суперкубка «Реал» сыграет либо с «Атлетико», либо с «Атлетиком».

Испания. Суперкубок. 1/2 финала

Барселона – Реал – 2:3 (1:1; 1;1; 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Винисиус, 25; 1:1 – Л. де Йонг, 41; 1:2 – Бензема, 72; 2:2 – Фати, 83; 2:3 – Вальверде, 98.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Араухо, Алвес (Гонсалес, 78), Гави (Депай, 78), Бускетс, Ф. де Йонг (Педри, 46), Торрес (Абде, 46 (Хутгла, 110)), Л. де Йонг (Фати, 66), Дембеле.

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Милитао, Карвахаль (Лукас, 91), Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 82), Винисиус Жуниор (Камавинга, 110), Бензема, Асенсио (Родриго, 68).

Предупреждения: Торрес, 23; Алвес, 51 – Каземиро, 75; Вальверде, 99.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал Вальверде Федерико
Комментарии (5)
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Nikoo
1642023346
Реалу повезло,с трудом выигрывали кризисную Барсу. Но матч был просто бомба
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Lipatoff
1642036604
Форса Барса!
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ЖивиФутболом
1642053445
да красиво сыграли, много голов, и развяка) ну и у меня тб 2,5 залетело, я десятку ставил))))
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Alex_1971
1642272005
У Реала карт бланш все таки их не так щтормит как Барсу с составом и тренером
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