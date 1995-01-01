Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Главные новости дня. «Динамо» подписало Смолова, «Химки» – Жиркова; Фоминым интересуются в АПЛ

    Азмун – приоритетная цель «Ювентуса», Депай – альтернативная (Sky Sport Italia).

    «Сампдория» включилась в гонку за Миранчука.

    «Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ и воспитанника «Спартака» Юшина.

    Кантона: «Не буду смотреть ЧМ-2022. Там погибли тысячи людей на стройках стадионов».

    «Вест Хэм» и «Ньюкасл» интересуется Фоминым (Илья Казаков).

    Глушаков: «Ждем Кокорина в «Химках». Все проблемы в его голове».

    «Спартак» заплатит «Крыльям» 120 миллионов рублей за Пруцева («РБ-Спорт»).

    Защитник «Кайрата» Алип прошел медосмотр в «Зените».

    «Локомотив» объявил о переходе Кухты. Чех подписал контракт до 2026 года.

    «Динамо» объявило о возвращении Смолова. Контракт – до 2024 года.

    Жирков подписал контракт с «Химками» по схеме «0,5+1».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92893
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68469
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru