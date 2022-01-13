Главные новости дня. «Динамо» подписало Смолова, «Химки» – Жиркова; Фоминым интересуются в АПЛ

Азмун – приоритетная цель «Ювентуса», Депай – альтернативная (Sky Sport Italia).

«Сампдория» включилась в гонку за Миранчука.

«Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ и воспитанника «Спартака» Юшина.

Кантона: «Не буду смотреть ЧМ-2022. Там погибли тысячи людей на стройках стадионов».

«Вест Хэм» и «Ньюкасл» интересуется Фоминым (Илья Казаков).

Глушаков: «Ждем Кокорина в «Химках». Все проблемы в его голове».

«Спартак» заплатит «Крыльям» 120 миллионов рублей за Пруцева («РБ-Спорт»).

Защитник «Кайрата» Алип прошел медосмотр в «Зените».

«Локомотив» объявил о переходе Кухты. Чех подписал контракт до 2026 года.

«Динамо» объявило о возвращении Смолова. Контракт – до 2024 года.

Жирков подписал контракт с «Химками» по схеме «0,5+1».