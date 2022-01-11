Азмун – приоритетная цель «Ювентуса», Депай – альтернативная (Sky Sport Italia)

Может хватит про Азмуна? ... парень уже давно сказал что отдыхает и прерывать свой отдых , чтобы ехать куда то "пахать " не намерен ... и по большому счёту , ни Лион , ни Юве просто не в состоянии предложить лучше "заманухи" , чем та что УЖЕ предложил Зенит.
«Ювентус» настроен подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Он приоритетная цель туринцев.
Альтернативой для «Ювентуса» считается форвард «Барселоны» Мемфис Депай.
- Сообщалось, что «Зенит» запросил за Азмуна 20 миллионов евро.
- На игрока также претендуют «Лион» и «Ньюкасл».
- У Азмуна летом истекает контракт.
«Ювентус» только начал переговоры по Азмуну (Лука Маркетти)