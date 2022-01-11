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    Азмун – приоритетная цель «Ювентуса», Депай – альтернативная (Sky Sport Italia)

    «Ювентус» настроен подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Он приоритетная цель туринцев.

    Альтернативой для «Ювентуса» считается форвард «Барселоны» Мемфис Депай.

    • Сообщалось, что «Зенит» запросил за Азмуна 20 миллионов евро.
    • На игрока также претендуют «Лион» и «Ньюкасл».
    • У Азмуна летом истекает контракт.

    «Ювентус» только начал переговоры по Азмуну (Лука Маркетти)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 07:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1439

      моэм 47 минут назад

      Может хватит про Азмуна? ... парень уже давно сказал что отдыхает и прерывать свой отдых , чтобы ехать куда то "пахать " не намерен ... и по большому счёту , ни Лион , ни Юве просто не в состоянии предложить лучше "заманухи" , чем та что УЖЕ предложил Зенит.

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