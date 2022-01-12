«Динамо» объявило о возвращении Смолова. Контракт – до 2024 года

ща по старому что я вернулся домой
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов перешел в «Динамо».
Контракт с 31-летним форвардом рассчитан по схеме «1,5+1». Сообщалось, что «Динамо» заплатит за Смолова за 10 миллионов рублей.
- Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
- Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.
- В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
⚡️Фeдор Смолов — игрок московского «Динамо»!Форвард подписал контракт с бело-голубыми до 2024 года.С возвращением, Федя! #ДинамоМосква #Смолов #футбол pic.twitter.com/GwuIbYA2m6— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022