Кантона: «Не буду смотреть ЧМ-2022. Там погибли тысячи людей на стройках стадионов»

Пpoгнозы футбoльных матчей pro100bets.ru
Бывший футболист сборной Франции Эрик Кантона выступил против проведения ЧМ-2022 в Катаре. Его возмущает смертность при строительстве объектов.
«Катар – не футбольная страна. Там нет шансов на развитие и популяризацию футбола.
Все решают деньги. А как они обращались со строителями стадионов – это ужасно. Погибли тысячи. Не буду смотреть ЧМ-2022», – сказал Кантона.
- Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
- Игры пройдут на 8 стадионах.
- Впервые ЧМ по футболу пройдет на Ближнем Востоке.
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