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    Кантона: «Не буду смотреть ЧМ-2022. Там погибли тысячи людей на стройках стадионов»

    Бывший футболист сборной Франции Эрик Кантона выступил против проведения ЧМ-2022 в Катаре. Его возмущает смертность при строительстве объектов.

    «Катар – не футбольная страна. Там нет шансов на развитие и популяризацию футбола.

    Все решают деньги. А как они обращались со строителями стадионов – это ужасно. Погибли тысячи. Не буду смотреть ЧМ-2022», – сказал Кантона.

    • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
    • Игры пройдут на 8 стадионах.
    • Впервые ЧМ по футболу пройдет на Ближнем Востоке.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      uils 5 минут назад

      Пpoгнозы футбoльных матчей pro100bets.ru

      0
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      Рейтинг: +7750

      FanatSerj 49 минут назад

      Ну устрой этих рабочих у себя на работу, а то балаболов развелось. Как 10 летнею гражданскую войну в ЦАР замутить так тут Франция первая, моя бывшая колония что хочу то и творю. 4 млн людей уже 10 лет страдает и гибнут не за что прям сейчас, тут мы конечно же тактично промолчим, а вот Катар это да это прям злыдни последние.
      Тфу, тошнит от лицемерия.

      2
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      Рейтинг: +3317

      Красногорск_Фан 54 минуты назад

      Странно что Петрова с башировым и шпили не вспомнил .

      0
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      Рейтинг: +5254

      R_a_i_n 1 час назад

      А если посчитать сколько Франция таких вот людей в свое время...

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      Рейтинг: +4717

      AtticusFinch 1 час назад

      А ЧМ 2018 в России ты смотрел? Там потеряны миллиарды долларов на стройках стадионов....

      0
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      Рейтинг: +2123

      petrucho-spb 1 час назад

      а в России сколько погибло? А скольких кинули? Чего Газпром-арена только чего стоит. Тогда и наш не надо было смотреть.

      2
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      Рейтинг: +7020

      серега кашин 1 час назад

      ни кто и не расстроится

      0
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      Рейтинг: +12856

      Cleaner 1 час назад

      А на стадионах, на которых играл Кантона, никто не погиб и все было так мирно...(((
      Да не смотри, никому от этого ни тепло, ни холодно.

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      Рейтинг: +3889

      neveldomha 1 час назад

      Обжора.

      2
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      Рейтинг: +6671

      Томик 1 час назад

      Англичане вообще охренели с такой пропагандой. Даже Кантона повелся.

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