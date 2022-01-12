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  • Кантона: «Не буду смотреть ЧМ-2022. Там погибли тысячи людей на стройках стадионов»

Кантона: «Не буду смотреть ЧМ-2022. Там погибли тысячи людей на стройках стадионов»

12 января 2022, 12:45
16

Бывший футболист сборной Франции Эрик Кантона выступил против проведения ЧМ-2022 в Катаре. Его возмущает смертность при строительстве объектов.

«Катар – не футбольная страна. Там нет шансов на развитие и популяризацию футбола.

Все решают деньги. А как они обращались со строителями стадионов – это ужасно. Погибли тысячи. Не буду смотреть ЧМ-2022», – сказал Кантона.

  • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
  • Игры пройдут на 8 стадионах.
  • Впервые ЧМ по футболу пройдет на Ближнем Востоке.

«Динамо» вылетело на сбор в Катар

Источник: Daily Mail
Франция. Лига 1
Комментарии (16)
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portero
1641980982
Надеюсь игры РПЛ в это время отменят, удачно. Имеется надежда что летом поиграют больше....
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paracetamol
1641981464
Кто считал, где доказательства?
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Томик
1641983380
Англичане вообще охренели с такой пропагандой. Даже Кантона повелся.
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neveldomha
1641983725
Обжора.
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petrucho-spb
1641984833
а в России сколько погибло? А скольких кинули? Чего Газпром-арена только чего стоит. Тогда и наш не надо было смотреть.
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ArReal
1641984853
А ЧМ 2018 в России ты смотрел? Там потеряны миллиарды долларов на стройках стадионов....
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R_a_i_n
1641985220
А если посчитать сколько Франция таких вот людей в свое время...
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Красногорск_Фан
1641985629
Странно что Петрова с башировым и шпили не вспомнил .
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FanatSerj
1641985958
Ну устрой этих рабочих у себя на работу, а то балаболов развелось. Как 10 летнею гражданскую войну в ЦАР замутить так тут Франция первая, моя бывшая колония что хочу то и творю. 4 млн людей уже 10 лет страдает и гибнут не за что прям сейчас, тут мы конечно же тактично промолчим, а вот Катар это да это прям злыдни последние. Тфу, тошнит от лицемерия.
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Hektor 84
1641998544
Толерантный пиз да бол! Конечно ни где люди не гибнут, только на стройке объектов в Катаре. Строителей ему жалко? А что ты сам лично сделал чтоб они не гибли? Смотреть не будешь, ну и не смотри. Помнится как англичане перед ЧМ в России трепали на весь мир как у нас в стране не безопасно, что не надо туда ехать и всё в этом духе. Не прокатило нытье. Не удивлюсь если этот мудозвон забудет о своих словах если ему с телевидения предложат контракт с большой личкой. И будет и комментировать и освещать ЧМ в Катаре.
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