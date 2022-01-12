Кантона: «Не буду смотреть ЧМ-2022. Там погибли тысячи людей на стройках стадионов»

Бывший футболист сборной Франции Эрик Кантона выступил против проведения ЧМ-2022 в Катаре. Его возмущает смертность при строительстве объектов.

«Катар – не футбольная страна. Там нет шансов на развитие и популяризацию футбола.

Все решают деньги. А как они обращались со строителями стадионов – это ужасно. Погибли тысячи. Не буду смотреть ЧМ-2022», – сказал Кантона.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Игры пройдут на 8 стадионах.

Впервые ЧМ по футболу пройдет на Ближнем Востоке.

«Динамо» вылетело на сбор в Катар