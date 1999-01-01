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    Жирков подписал контракт с «Химками» по схеме «0,5+1»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб подписал контракт с защитником Юрием Жирковым.

    «Жирков – игрок «Химок». Срок контракта 0,5 + 1. По окончании контракта, если игрок захочет, он может продлить соглашение или остаться в системе управления клубом», – сказал Терюшков.

    • Жиркову – 38.
    • Он находился без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».
    • «Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

    Жирков: «Химки» предлагают в два раза меньше, чем получал в «Зените». Но деньги не имеют значения»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1193

      DemSerg 17 минут назад

      Поллитра и сырок...

      1
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      Рейтинг: +88

      Дубина 42 минуты назад

      Мог бы и дальше играть,если бы в бомжатню не перешел

      0
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      Рейтинг: +331

      Suvorov51 1 час назад

      Уважаю Юру. видел его еще в Тамбове. хорош был. все сделал правильно ушел от бомжей это самое главное. теперь поиграешь. поднатаскаешь молодежь и потом можно и отдохнуть

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      Рейтинг: +6377

      vladik12 2 часа назад

      Он за водяру катать будет, шоле?

      0
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      Рейтинг: +11239

      Fusballer > vladik12 1 час назад

      Может коньяком дорогим или виски.

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      Рейтинг: +331

      Suvorov51 > vladik12 1 час назад

      спортсмены не пьют

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      Рейтинг: +2140

      фанат джигурды > Suvorov51 5 минут назад

      А учителя матом не ругаются.

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      Рейтинг: +1124

      Freyd 2 часа назад

      Норм,сначала пузырь и после два:)

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      Рейтинг: +5394

      Semenycch 2 часа назад

      Удачи Жиркову!

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