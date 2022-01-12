Жирков подписал контракт с «Химками» по схеме «0,5+1»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб подписал контракт с защитником Юрием Жирковым.

«Жирков – игрок «Химок». Срок контракта 0,5 + 1. По окончании контракта, если игрок захочет, он может продлить соглашение или остаться в системе управления клубом», – сказал Терюшков.

Жиркову – 38.

Он находился без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

«Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

Жирков: «Химки» предлагают в два раза меньше, чем получал в «Зените». Но деньги не имеют значения»