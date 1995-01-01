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    Жирков: «Химки» предлагают в два раза меньше, чем получал в «Зените». Но деньги не имеют значения»

    Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о прохождении медосмотра в «Химках».

    — Все хорошо прошло?

    —Не знаю, будет ясно позже.

    — В зависимости от чего будет приниматься решение?

    — Не знаю. От ноги, как она себя будет чувствовать, по снимкам, по показателям.

    — Вы поедете на сборы?

    — Ну они завтра выезжают. Пока буду принимать решение. Думаю, что к вечеру все будет ясно.

    — Насколько в этой истории играет роль денег?

    — Никакой. Просто хочу играть в футбол. Тем более рядом с домом практически.

    — Насколько меньше «Химки» предлагают по сравнению с «Зенитом»?

    — Меньше раза в два. Деньги здесь никакое значение не имеют.

    — У вас есть сейчас понимание, что все прошло хорошо?

    — Медосмотр и тренировки с командой — разные вещи. Я не знаю, какое приму решение. Так что будем еще думать до вечера точно.

    • «Химки» идут на последнем месте в чемпионате.
    • Жирков находится без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

    «Меня мотивирует любовь к футболу. Соскучился по игре». Жирков прибыл на медосмотр в «Химки»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56415

      portero 54 минуты назад

      Ну даже в два раза меньше, это огромная сумма, для Химок..
      Ждем и Коку в Химки, очевидно финансовый поток открыл Терюшков...

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