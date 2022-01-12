Жирков: «Химки» предлагают в два раза меньше, чем получал в «Зените». Но деньги не имеют значения»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о прохождении медосмотра в «Химках».
— Все хорошо прошло?
—Не знаю, будет ясно позже.
— В зависимости от чего будет приниматься решение?
— Не знаю. От ноги, как она себя будет чувствовать, по снимкам, по показателям.
— Вы поедете на сборы?
— Ну они завтра выезжают. Пока буду принимать решение. Думаю, что к вечеру все будет ясно.
— Насколько в этой истории играет роль денег?
— Никакой. Просто хочу играть в футбол. Тем более рядом с домом практически.
— Насколько меньше «Химки» предлагают по сравнению с «Зенитом»?
— Меньше раза в два. Деньги здесь никакое значение не имеют.
— У вас есть сейчас понимание, что все прошло хорошо?
— Медосмотр и тренировки с командой — разные вещи. Я не знаю, какое приму решение. Так что будем еще думать до вечера точно.
- «Химки» идут на последнем месте в чемпионате.
- Жирков находится без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».
«Меня мотивирует любовь к футболу. Соскучился по игре». Жирков прибыл на медосмотр в «Химки»