Жирков: «Химки» предлагают в два раза меньше, чем получал в «Зените». Но деньги не имеют значения»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о прохождении медосмотра в «Химках».

— Все хорошо прошло?

—Не знаю, будет ясно позже.

— В зависимости от чего будет приниматься решение?

— Не знаю. От ноги, как она себя будет чувствовать, по снимкам, по показателям.

— Вы поедете на сборы?

— Ну они завтра выезжают. Пока буду принимать решение. Думаю, что к вечеру все будет ясно.

— Насколько в этой истории играет роль денег?

— Никакой. Просто хочу играть в футбол. Тем более рядом с домом практически.

— Насколько меньше «Химки» предлагают по сравнению с «Зенитом»?

— Меньше раза в два. Деньги здесь никакое значение не имеют.

— У вас есть сейчас понимание, что все прошло хорошо?

— Медосмотр и тренировки с командой — разные вещи. Я не знаю, какое приму решение. Так что будем еще думать до вечера точно.

«Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

Жирков находится без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

«Меня мотивирует любовь к футболу. Соскучился по игре». Жирков прибыл на медосмотр в «Химки»