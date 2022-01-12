«Меня мотивирует любовь к футболу. Соскучился по игре». Жирков прибыл на медосмотр в «Химки»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков прибыл на медосмотр для перехода в «Химки».

— Вы на медосмотр «Химок» приехали?

— Ну да. Посмотрим, что там с ногой. Будем думать.

— Если все хорошо, то перейдете?

— Если все будет нормально, то скорей всего.

— Вам 38 лет. Что вас вообще мотивирует оставаться в футболе и еще идти в «Химки», которые борются за выживание?

— Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет.