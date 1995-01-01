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    «Меня мотивирует любовь к футболу. Соскучился по игре». Жирков прибыл на медосмотр в «Химки»

    Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков прибыл на медосмотр для перехода в «Химки».

    — Вы на медосмотр «Химок» приехали?

    — Ну да. Посмотрим, что там с ногой. Будем думать.

    — Если все хорошо, то перейдете?

    — Если все будет нормально, то скорей всего.

    — Вам 38 лет. Что вас вообще мотивирует оставаться в футболе и еще идти в «Химки», которые борются за выживание?

    — Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет.

    • «Химки» идут на последнем месте в чемпионате.
    • Жирков находится без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      uils 6 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +3753

      Блямба 32 минуты назад

      Давай-давай.
      Или сейчас,или на МатчТВ придурков кошмарить.

      2
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      Рейтинг: +4387

      hevbn 28 46 минут назад

      Желаю удачи и здоровья Юрию Валентиновичу . И главное здоровья ,потому что с футбольной точки зрения думаю Жирков вполне еще может помочь команде РПЛ и вряд ли будет там кому нибудь уступать в классе , да и вообще ,чем он хуже Дани Алвеша ?

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