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    Шварц: «Смолов впечатлил своей интеллигентностью»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от общения с форвардом Федором Смоловым. Он куплен у «Локомотива».

    «Я рад, что Фeдор Смолов перешeл в «Динамо». Это качественный нападающий, у которого много сильных сторон. Их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс это опытный игрок, а у нас довольно молодая команда.

    Я общался с Фeдором лично, и мне разговор очень понравился. Он вообще произвeл на меня впечатление своей интеллигентностью. Для нас важно, чтобы игроки были личностями не только на футбольном поле, но и в жизни. К тому же он говорит на великолепном английском, что будет полезным в раздевалке», – сказал Шварц.

    • «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
    • Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
    • Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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