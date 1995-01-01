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    «Динамо» представило Смолова в образе Гарри Поттера

    «Динамо» представило трансфер нападающего Федора Смолова в стиле фильма «Гарри Поттер».

    В ролике пресс-службы клуба Смолов идет по платформе, а потом проходит сквозь стену и попадает на стадион «Динамо».

    • «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
    • Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
    • Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

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    Источник: инстаграм «Динамо»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3319

      Красногорск_Фан 15 минут назад

      Основное занятие Гарри Поттера гонять лысого ))) рукаку 2 или нам что они намекают

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