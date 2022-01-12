«Динамо» представило Смолова в образе Гарри Поттера

«Динамо» представило трансфер нападающего Федора Смолова в стиле фильма «Гарри Поттер».

В ролике пресс-службы клуба Смолов идет по платформе, а потом проходит сквозь стену и попадает на стадион «Динамо».

«Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.

Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».

Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.