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    Глушаков – о Жиркове в «Химках»: «Молодой и перспективный. Не надо смотреть в паспорт»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал возможный переход защитника Юрия Жиркова в подмосковный клуб.

    — Как год наступил?

    — Да хорошо, спокойно, как всегда. Дома поплавали, потом Новый год отпраздновали. Нормально.

    — «Химки» меняются?

    — Ну усиление, пишут, вот, видите.

    — Жирков только что приехал.

    — Я тоже слышал об этом.

    — Хороший трансфер?

    — Это хороший футболист. Я не знаю, в какой Жирков сейчас форме. Но если футболист хочет играть дальше, то он продолжает. Не просто же так он вернулся обратно в футбол. Он и не заканчивал в принципе, а был без команды.

    — Перспективный?

    — Молодой и перспективный. Что вы смотрите в паспорт все время. Не надо туда смотреть. Главное — есть желание, мотивация. Если человек физически справляется, то на возраст не надо смотреть.

    • «Химки» идут на последнем месте в чемпионате.
    • Жирков находится без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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