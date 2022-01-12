Глушаков – о Жиркове в «Химках»: «Молодой и перспективный. Не надо смотреть в паспорт»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал возможный переход защитника Юрия Жиркова в подмосковный клуб.

— Как год наступил?

— Да хорошо, спокойно, как всегда. Дома поплавали, потом Новый год отпраздновали. Нормально.

— «Химки» меняются?

— Ну усиление, пишут, вот, видите.

— Жирков только что приехал.

— Я тоже слышал об этом.

— Хороший трансфер?

— Это хороший футболист. Я не знаю, в какой Жирков сейчас форме. Но если футболист хочет играть дальше, то он продолжает. Не просто же так он вернулся обратно в футбол. Он и не заканчивал в принципе, а был без команды.

— Перспективный?

— Молодой и перспективный. Что вы смотрите в паспорт все время. Не надо туда смотреть. Главное — есть желание, мотивация. Если человек физически справляется, то на возраст не надо смотреть.

«Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

Жирков находится без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

«Меня мотивирует любовь к футболу. Соскучился по игре». Жирков прибыл на медосмотр в «Химки»