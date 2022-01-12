«Лион» увеличил предложение по Азмуну до 6 миллионов

«Лион» настроен подписать в январе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Французы увеличили предложение до 6 миллионов евро без учета бонусов.

Иранец – приоритетная цель и «Ювентуса».

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Всю взрослую карьеру Азмун проводит в России.

Медведев: «Азмун сам сказал, что хочет остаться в «Зените» до лета»

Медведев: «Азмун не уйдет зимой, если «Зенит» не найдет замену»