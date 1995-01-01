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    «Лион» увеличил предложение по Азмуну до 6 миллионов

    «Лион» настроен подписать в январе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Французы увеличили предложение до 6 миллионов евро без учета бонусов.

    Иранец – приоритетная цель и «Ювентуса».

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Всю взрослую карьеру Азмун проводит в России.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 07:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1402

      Урия Гип 14 минут назад

      Зачем на Лион размениваться.

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      Рейтинг: +19868

      JTherry 1 час назад

      а потом напишут, как о Николиче, что "переговоры зашли в тупик"...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +463

      Solist345345 2 часа назад

      Чем больше пишут об интересе к Азмуну, тем больше вероятность остаться в Зените.

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