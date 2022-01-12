«Лион» увеличил предложение по Азмуну до 6 миллионов

«Лион» настроен подписать в январе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Французы увеличили предложение до 6 миллионов евро без учета бонусов.
Иранец – приоритетная цель и «Ювентуса».
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Всю взрослую карьеру Азмун проводит в России.
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Источник: L'Equipe
Свободным агентом он те же 6 получит как подписной бонус. А так 6 лямов Зениту, а Азмуну зарплату только?