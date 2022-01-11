Смородская – о переходе Смолова в «Динамо»: «Правильный выбор. От «Локомотива» нечего ждать»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

«Выбор Федора правильный. От «Локомотива» нечего ждать. У железнодорожников не намечается никаких позитивных изменений. Гисдоль мне совершенно не нравится, как специалист. Я не вижу у него никакой тренерской руки, тем более тренерской мысли», – сказала Смородская.

Смолов уже прошел медосмотр перед трансфером.

Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.

О трансфере объявят завтра.

«Динамо» анонсировало переход Смолова