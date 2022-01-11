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  • Смородская – о переходе Смолова в «Динамо»: «Правильный выбор. От «Локомотива» нечего ждать»

Смородская – о переходе Смолова в «Динамо»: «Правильный выбор. От «Локомотива» нечего ждать»

11 января 2022, 23:40
5

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

«Выбор Федора правильный. От «Локомотива» нечего ждать. У железнодорожников не намечается никаких позитивных изменений. Гисдоль мне совершенно не нравится, как специалист. Я не вижу у него никакой тренерской руки, тем более тренерской мысли», – сказала Смородская.

  • Смолов уже прошел медосмотр перед трансфером.
  • Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.
  • О трансфере объявят завтра.

«Динамо» анонсировало переход Смолова

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо
Комментарии (5)
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GreyDM
1641935394
Ну если сама Смородская сказала, что это правильный выбор, то я спокоен)))
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Bozigit
1641936790
Понятно. Спасибо! А что Зарема думает по этому поводу?)
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моэм
1641942086
Чудесатая у нас всё таки страна ...эта чувиха сломала отлично работающий паровоз , уволила всех нормальных машинистов , взорвала все ЖД-мосты разобрала рельсы сколько смогла , разогнала пассажиров - фанатов ...а вот поди ж ты ...футбольный эксперт ...мы и вправду страна дураков , если такое происходит ?
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Форвард 79
1641968023
Гложет, что она не в теме))
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