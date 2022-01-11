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    Смородская – о переходе Смолова в «Динамо»: «Правильный выбор. От «Локомотива» нечего ждать»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

    «Выбор Федора правильный. От «Локомотива» нечего ждать. У железнодорожников не намечается никаких позитивных изменений. Гисдоль мне совершенно не нравится, как специалист. Я не вижу у него никакой тренерской руки, тем более тренерской мысли», – сказала Смородская.

    • Смолов уже прошел медосмотр перед трансфером.
    • Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.
    • О трансфере объявят завтра.

    «Динамо» анонсировало переход Смолова

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2022 23:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +944

      Форвард 79 14 часов назад

      Гложет, что она не в теме))

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      Рейтинг: +1447

      моэм 21 час назад

      Чудесатая у нас всё таки страна ...эта чувиха сломала отлично работающий паровоз , уволила всех нормальных машинистов , взорвала все ЖД-мосты разобрала рельсы сколько смогла , разогнала пассажиров - фанатов ...а вот поди ж ты ...футбольный эксперт ...мы и вправду страна дураков , если такое происходит ?

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      Рейтинг: +3330

      Красногорск_Фан > моэм 14 часов назад

      Последние пол года ей пересадили мозг и она реально регулярно говорит мудрые и правильные вещи. это чудо. Только жалко что этого не было в период ее работы в Локо.

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      Рейтинг: +1319

      Bozigit 23 часа назад

      Понятно. Спасибо! А что Зарема думает по этому поводу?)

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      Рейтинг: +1206

      GreyDM 23 часа назад

      Ну если сама Смородская сказала, что это правильный выбор, то я спокоен)))

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