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    Сегодня Смолов подпишет контракт с «Динамо». Он уже прошел медосмотр (Sport24)

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в «Динамо».

    По информации Sport24, сегодня утром 31-летний форвард прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья для перехода в «Динамо». Ранее там обследовались другие игроки столичного клуба.

    Сегодня Смолов подпишет контракт с «Динамо», а завтра вылетит с командой в Катар на первый зимний сбор.

    • Сообщалось, что «Локомотив» продаст Смолова за 10 миллионов рублей.
    • Форвард пойдет на значительное сокращение зарплаты.
    • В этом сезоне Смолов забил 7 голов в 22 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +56302

      portero 48 минут назад

      Думаю Федя игры три попашет, а потом устанет, так сказать погулять захочет, а на два фронта его нехватает ...

      0
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      Рейтинг: +10

      gisen 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +7747

      FanatSerj 2 часа назад

      Если контракт на 1,5 года, если по ЗП ужался, если Локо отпускает считай бесплатно, ну тогда для конкуренции может и сгодится, всё же получше всяких Игбунов будет, но ещё надо понимать что Федя довольно сложный игрок далеко не в каждую команду он вписывается именно по стилю игры.

      2
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      Рейтинг: +12256

      Литейный4 2 часа назад

      Сбитый летчик переходит в клуб за который болеют единицы. Их место в пердиве. Там и будут. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +440

      haxxproxx > Литейный4 2 часа назад

      Ты дебилус. За Динамо болеют во всем мире и больше чем за твою убогую газовую команду, которая без бобла ничего не добилась бы.

      6
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      Рейтинг: +5923

      Из Твери Леха > haxxproxx 18 минут назад

      А кто когда-то чего-то добивался без бабла? Даже взять советские времена. Когда баблом можно было называть влияние крупных людей наподобие Берии.

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