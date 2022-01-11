Сегодня Смолов подпишет контракт с «Динамо». Он уже прошел медосмотр (Sport24)

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в «Динамо».

По информации Sport24, сегодня утром 31-летний форвард прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья для перехода в «Динамо». Ранее там обследовались другие игроки столичного клуба.

Сегодня Смолов подпишет контракт с «Динамо», а завтра вылетит с командой в Катар на первый зимний сбор.