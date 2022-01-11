Сегодня Смолов подпишет контракт с «Динамо». Он уже прошел медосмотр (Sport24)

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в «Динамо».
По информации Sport24, сегодня утром 31-летний форвард прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья для перехода в «Динамо». Ранее там обследовались другие игроки столичного клуба.
Сегодня Смолов подпишет контракт с «Динамо», а завтра вылетит с командой в Катар на первый зимний сбор.
- Сообщалось, что «Локомотив» продаст Смолова за 10 миллионов рублей.
- Форвард пойдет на значительное сокращение зарплаты.
- В этом сезоне Смолов забил 7 голов в 22 матчах.
Источник: Sport24