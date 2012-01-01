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    «Ахмат» – об интересе московских клубов к Уткину: «Зимой он никуда не может уйти»

    Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировали информацию об интересе ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» к полузащитнику Даниилу Уткину.

    «У нас действует арендное соглашение сроком на один год по Даниилу с правом выкупа. Сейчас он никуда уйти не может.

    На сегодняшний день он принадлежит «Краснодару», продать мы его точно не можем и не собираемся. Это даже не обсуждается. По окончании арендного соглашения уже будет видно, что дальше», – сказал Айдамиров.

    • Уткин забил 7 голов и отдал 1 ассист в 17 матчах за «Ахмат».
    • Грозненский клуб арендовал его у «Краснодара» до конца сезона-2021/22 без права выкупа.
    • Рыночная стоимость Уткина – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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