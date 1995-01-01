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    Моуриньо – о 3:4 с «Ювентусом»: «Когда ты в дерьме, нужно проявить характер. Но в раздевалке «Ромы» мягкие и слабые люди»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью жестко раскритиковал команду за поражение от «Ювентуса» (3:4) в 21-м туре Серии А.

    «Мы позволили сопернику вернуться с 2:3. «Ювентусу» – команде с сильным характером и менталитетом. Появились страх, психологические комплексы. 3:2 – не проблема для меня, но это проблема для команды.

    Когда вляпался в дерьмо, нужно подняться и проявить характер. Но в нашей раздевалке слишком мягкие и слабые люди», – сказал Моуринью.

    • «Рома» вела со счетом 3:2 до 72-й минуты.
    • Моуринью во 2-й раз в карьере проиграл, ведя в 2 мяча. Он провел 1024 матча.
    • «Рома» идет 7-й в Серии А.

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    Источник: Football Italia

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