Моуринью: «В ближайшие дни «Рома» арендует полузащитника»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил, что в римский клуб перейдет полузащитник.

«В ближайшие дни мы подпишем контракт с полузащитником на правах аренды», – сказал Моуринью.

Вероятно, «Рома» арендует полузащитника «Порту» Сержиу Оливейру. По информации журналиста Николо Скиры, сделка обойдется итальянскому клубу в 1 миллион евро. Опция выкупа составит 15 миллионов евро.