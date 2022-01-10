Моуринью: «В ближайшие дни «Рома» арендует полузащитника»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил, что в римский клуб перейдет полузащитник.
«В ближайшие дни мы подпишем контракт с полузащитником на правах аренды», – сказал Моуринью.
Вероятно, «Рома» арендует полузащитника «Порту» Сержиу Оливейру. По информации журналиста Николо Скиры, сделка обойдется итальянскому клубу в 1 миллион евро. Опция выкупа составит 15 миллионов евро.
- Оливейра забил 2 гола в 13 матчах текущего чемпионата Португалии.
- Его контракт с «Порту» истекает летом 2025 года.
Источник: твиттер Николо Скиры