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  • ⚡ Серия А. Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе», выйдя на замену на 73-й минуте

⚡ Серия А. Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе», выйдя на замену на 73-й минуте

9 января 2022, 20:22
19

«Аталанта» разгромила «Удинезе» в гостевом матче 21-го тура Серии А – 6:2.

Россиянин Алексей Миранчук начал игру в запасе. Он появился на поле на 73-й минуте и сделал две голевые передачи – на Луиса Муриэля и Йоакима Меле.

В параллельной встрече «Наполи» с минимальным счетом выиграл у «Сампдории».

Италия. Серия А. 21-й тур

Удинезе – Аталанта – 2:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Пашалич, 17; 0:2 – Муриэль, 22; 0:3 – Малиновский, 43; 1:3 – Молина, 59; 1:4 – Муриэль, 76; 2:4 – Бету, 88; 2:5 – Меле, 89; 2:6 – Пессина, 90+2.

Наполи – Сампдория – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Петанья, 43.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Аталанта Наполи Сампдория Миранчук Алексей
Комментарии (19)
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Cromathaar
1641749161
И шансы Дженоа на аренду заметно упали :)
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Frankfurt Am Main
1641749175
Эй федун как там Пашалич
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ЖивиФутболом
1641750235
Да круто он вышел, 3 тоже на 50% голевой, грамотно в колеса пропустил на товарища.
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DOCTOR PENALTY
1641750587
А вот это, Лёха, совсем неплохо!
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Антибиотик
1641750753
Рад за Леху, главное, чтобы газпром своими бабками не привел парня в свою преисподню.
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zigbert
1641752604
Миранчук похоже дал ответ скептикам. Самолюбие видимо взыграло.
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Skull_Boy
1641753299
Раз в год и палка стреляет
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Avengеr
1641758707
Вопрос для журналистов Бомбардира. "Ассист" - это производное от английского слова "Ass"? В русском языке есть слово "пас".
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Вомбат
1641764435
Очень рад за Алексея. Но этот эпизод вряд ли кардинально поменяет его карьеру в Аталанте. Уходить в аренду все равно надо. Интересно, как восстанавливается Антон.
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