⚡ Серия А. Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе», выйдя на замену на 73-й минуте

«Аталанта» разгромила «Удинезе» в гостевом матче 21-го тура Серии А – 6:2.

Россиянин Алексей Миранчук начал игру в запасе. Он появился на поле на 73-й минуте и сделал две голевые передачи – на Луиса Муриэля и Йоакима Меле.

В параллельной встрече «Наполи» с минимальным счетом выиграл у «Сампдории».

Италия. Серия А. 21-й тур

Удинезе – Аталанта – 2:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Пашалич, 17; 0:2 – Муриэль, 22; 0:3 – Малиновский, 43; 1:3 – Молина, 59; 1:4 – Муриэль, 76; 2:4 – Бету, 88; 2:5 – Меле, 89; 2:6 – Пессина, 90+2.

Наполи – Сампдория – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Петанья, 43.

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