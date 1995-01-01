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    ⚡ Серия А. Миранчук сделал два ассиста в матче с «Удинезе», выйдя на замену на 73-й минуте

    «Аталанта» разгромила «Удинезе» в гостевом матче 21-го тура Серии А – 6:2.

    Россиянин Алексей Миранчук начал игру в запасе. Он появился на поле на 73-й минуте и сделал две голевые передачи – на Луиса Муриэля и Йоакима Меле.

    В параллельной встрече «Наполи» с минимальным счетом выиграл у «Сампдории».

    Италия. Серия А. 21-й тур

    Удинезе – Аталанта – 2:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Пашалич, 17; 0:2 – Муриэль, 22; 0:3 – Малиновский, 43; 1:3 – Молина, 59; 1:4 – Муриэль, 76; 2:4 – Бету, 88; 2:5 – Меле, 89; 2:6 – Пессина, 90+2.

    Наполи – Сампдория – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Петанья, 43.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      ЖивиФутболом 3 минуты назад

      Да круто он вышел, 3 тоже на 50% голевой, грамотно в колеса пропустил на товарища.

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      Рейтинг: +1408

      Frankfurt Am Main 21 минуту назад

      Эй федун как там Пашалич

      0
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      Рейтинг: +780

      Cromathaar 21 минуту назад

      И шансы Дженоа на аренду заметно упали :)

      0
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