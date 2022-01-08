Примера. «Барселона» на 89-й минуте упустила победу над «Гранадой», Люк де Йонг забил во втором матче подряд

Ну и где вашь хваленый Хави? Не первый раз удаление, даже Гранаду обыграть не можете и второй раз подряд забивает игрок от которого вы так хотите избавится в общем позорище
«Барселона» потеряла очки в матче Примеры против «Гранады». Хозяева спасли очко на 89-й минуте.
С 80-й минуты каталонцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Гави.
У «Барселоны» ассистом отметился 38-летний защитник Дани Алвес. Его команда занимает шестое место.
У «Гранады» на замену вышел форвард Алекс Кольядо. Накануне он был арендован у «Барселоны».
Испания. Примера. 20-й тур
Гранада – Барселона – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – де Йонг, 57; 1:1 – Пуэртас, 89.
Удаления: нет – Гави, 80 (вторая ж.к.).