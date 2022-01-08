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    Примера. «Барселона» на 89-й минуте упустила победу над «Гранадой», Люк де Йонг забил во втором матче подряд

    «Барселона» потеряла очки в матче Примеры против «Гранады». Хозяева спасли очко на 89-й минуте.

    С 80-й минуты каталонцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Гави.

    У «Барселоны» ассистом отметился 38-летний защитник Дани Алвес. Его команда занимает шестое место.

    У «Гранады» на замену вышел форвард Алекс Кольядо. Накануне он был арендован у «Барселоны».

    Испания. Примера. 20-й тур

    Гранада – Барселона – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – де Йонг, 57; 1:1 – Пуэртас, 89.

    Удаления: нет – Гави, 80 (вторая ж.к.).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2022 22:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +807

      СуперПАВ9 1 час назад

      Ну и где вашь хваленый Хави? Не первый раз удаление, даже Гранаду обыграть не можете и второй раз подряд забивает игрок от которого вы так хотите избавится в общем позорище

      1
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      Рейтинг: +84

      Lipatoff > СуперПАВ9 53 секунды назад

      Можешь за Реал топить, если что-то не устраивает в Барсе лошок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3156

      CSKA57 1 час назад

      Как не было игры у Барселоны, так и нет! Второй тайм постоянно проваливает!

      1
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      Рейтинг: +33

      Тимур А > CSKA57 1 час назад

      Жаль, что Дембеле не хочет играть и молодежь ещё слабовата. Порадовал Алвес, хотя и первые полчаса был худшим среди игроков Барсы на поле.

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