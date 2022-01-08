Примера. «Барселона» на 89-й минуте упустила победу над «Гранадой», Люк де Йонг забил во втором матче подряд

«Барселона» потеряла очки в матче Примеры против «Гранады». Хозяева спасли очко на 89-й минуте.

С 80-й минуты каталонцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Гави.

У «Барселоны» ассистом отметился 38-летний защитник Дани Алвес. Его команда занимает шестое место.

У «Гранады» на замену вышел форвард Алекс Кольядо. Накануне он был арендован у «Барселоны».

Испания. Примера. 20-й тур

Гранада – Барселона – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – де Йонг, 57; 1:1 – Пуэртас, 89.

Удаления: нет – Гави, 80 (вторая ж.к.).

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