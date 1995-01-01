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    «Челси» продолжает следить за Кунде

    «Челси» по-прежнему заинтересован в защитнике «Севильи» Жюле Кунде. Трансфер мог состояться еще летом.

    Англичане контактируют с окружением Кунде, и скауты клуба просматривают его в матчах.

    • 23-летний игрок в прошлом году дебютировал за сборную Франции.
    • Он стоит 60 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры у Кунде 16 матчей, голевой пас.

    Кунде получил красную карточку за бросок мяча в лицо Альбе

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    Источник: твиттер Саймона Филлипса

    Футбольный журналист, специализирующийся на «Челси». Аудитория в твиттере - более 214 тысяч подписчиков.

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