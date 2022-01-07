«Челси» продолжает следить за Кунде

«Челси» по-прежнему заинтересован в защитнике «Севильи» Жюле Кунде. Трансфер мог состояться еще летом.
Англичане контактируют с окружением Кунде, и скауты клуба просматривают его в матчах.
- 23-летний игрок в прошлом году дебютировал за сборную Франции.
- Он стоит 60 миллионов евро.
- В сезоне Примеры у Кунде 16 матчей, голевой пас.
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Источник: твиттер Саймона Филлипса
Футбольный журналист, специализирующийся на «Челси». Аудитория в твиттере - более 214 тысяч подписчиков.