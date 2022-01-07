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    Агент: «Зайнутдинов уже на связи. Он в Казахстане, но беспокоиться не о чем»

    Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщил, что с игроком все в порядке.

    Накануне с футболистом, уехавшим в декабре в Казахстан, не удавалось связаться.

    «Зайнутдинов уже на связи, сегодня я смог с ним поговорить, так что все в порядке.

    Да, он находится в Казахстане, но беспокоиться не о чем, все хорошо», – сказал агент.

    • На всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение из-за протестов.
    • Из-за этого в стране наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6942

      серега кашин 19 минут назад

      самая главная спортивная новость - браво

      0
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      Рейтинг: +56023

      portero 52 минуты назад

      Его не стали грабить, видно он и соседи хорошо вооружены...

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