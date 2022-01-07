Агент: «Зайнутдинов уже на связи. Он в Казахстане, но беспокоиться не о чем»

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщил, что с игроком все в порядке.
Накануне с футболистом, уехавшим в декабре в Казахстан, не удавалось связаться.
«Зайнутдинов уже на связи, сегодня я смог с ним поговорить, так что все в порядке.
Да, он находится в Казахстане, но беспокоиться не о чем, все хорошо», – сказал агент.
- На всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение из-за протестов.
- Из-за этого в стране наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью.
Источник: Sport24