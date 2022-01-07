«Локомотив» пока не договорился с Кухтой об условиях контракта

Милан Мартынович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, объяснил, почему игрок до сих пор не заключил соглашение с «Локомотивом».

«Почему «Локомотив» не объявляет о трансфере Кухты? Мы все еще ведем переговоры по поводу условий личного контракта Яна.

Клубы еще вчера официально договорились, так что все нормально, «Локомотив» ждет, когда переговоры полностью закончатся. Думаю, сегодня его уже официально объявят», – сказал агент.