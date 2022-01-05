Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

Трое футболистов «Манчестер Юнайтед» считают, что присутствие в команде Криштиану Роналду вредно. Речь идет о Гарри Магуайре, Эдинсоне Кавани, Мэйсоне Гринвуде.

По их мнению, португалец не должен играть постоянно и должен больше времени проводить на скамейке. Также им не нравится, как Роналду влияет на остальных игроков.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом из «Ювентуса».

За португальца заплатили 15 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)