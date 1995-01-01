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    Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

    Трое футболистов «Манчестер Юнайтед» считают, что присутствие в команде Криштиану Роналду вредно. Речь идет о Гарри Магуайре, Эдинсоне Кавани, Мэйсоне Гринвуде.

    По их мнению, португалец не должен играть постоянно и должен больше времени проводить на скамейке. Также им не нравится, как Роналду влияет на остальных игроков.

    • Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом из «Ювентуса».
    • За португальца заплатили 15 миллионов евро.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

    11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)

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    Источник: Express

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +247

      Nikita Suarez 30 минут назад

      А кто спрашивает конкретно этих клоунов? КриРо-сделал для мю и будет делать больше всех

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3595

      Блямба 50 минут назад

      Проблемы индейцев Шерифу ..
      До лампочки!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      СуперПАВ9 51 минуту назад

      Ну правильно кому понравится постоянные выходки этого клоуна да он сам убежит потому что в шигу чемпионов не попадут

      0
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