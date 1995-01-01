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    11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)

    В Британии пишут о кризисе в основной команде «Манчестер Юнайтед». 11 футболистов не хотят дальше выступать за клуб.

    Они разочаровались в «Манчестер Юнайтед» и недовольны новым менеджером Ральфом Рангником вместе с его помощниками.

    • Например, игрокам не нравятся поздние тренировки Рангника.
    • Он пришел в клуб из «Локомотива».
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 07:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1384

      моэм 23 секунды назад

      Бардак в МЮ , игроки много болтают , отсюда и результаты ... если бы при Фергюсоне кто нибудь "крякнул" бы так как нынешние , тут же получил бы бутсой в голову и замолчал , потому то знал что иначе сэр Алекс просто отмудохает его ...выход один , всех языкастых оштрафовать , а ещё лучше продать , а на вырученные деньги заменить другими.

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      Рейтинг: +23795

      vladimir-7 4 минуты назад

      В Манчестер Юнайтед быстро разобрались в Рангнике, осталось
      оперативно принять правильное решение.

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      Рейтинг: +811

      ARSteven89 19 минут назад

      Это вам не Локомотив, херр Ральф, приехал - отбыл номер и решил в Англии тоже самое провернуть. Там с каждого тренера спрос втройне!

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      Рейтинг: +473

      TERMIK2142 33 минуты назад

      Срет с подливой там где бывает. Надеюсь последний разваленный клуб рагником и ко

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      Рейтинг: +15580

      Garrincha58 50 минут назад

      давай обратно в Локо наведи здесь порядок

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      Рейтинг: +55887

      portero 2 часа назад

      Серьезные ребята возмутились ущемлением своих прав...

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