11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)

Бардак в МЮ , игроки много болтают , отсюда и результаты ... если бы при Фергюсоне кто нибудь "крякнул" бы так как нынешние , тут же получил бы бутсой в голову и замолчал , потому то знал что иначе сэр Алекс просто отмудохает его ...выход один , всех языкастых оштрафовать , а ещё лучше продать , а на вырученные деньги заменить другими.
В Британии пишут о кризисе в основной команде «Манчестер Юнайтед». 11 футболистов не хотят дальше выступать за клуб.
Они разочаровались в «Манчестер Юнайтед» и недовольны новым менеджером Ральфом Рангником вместе с его помощниками.
- Например, игрокам не нравятся поздние тренировки Рангника.
- Он пришел в клуб из «Локомотива».
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.