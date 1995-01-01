11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)

В Британии пишут о кризисе в основной команде «Манчестер Юнайтед». 11 футболистов не хотят дальше выступать за клуб.

Они разочаровались в «Манчестер Юнайтед» и недовольны новым менеджером Ральфом Рангником вместе с его помощниками.