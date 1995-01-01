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    Тухель: «Нет никаких сомнений в приверженности Лукаку «Челси». Просто он очень эмоциональный парень»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с резонансным интервью нападающего Ромелу Лукаку для Sky Sport Italia.

    Напомним, 28-летний бельгиец усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».

    «Нет никаких сомнений в приверженности Ромелу команде. Он предан своему делу. Вот почему это было так удивительно. Он никогда не создавал никаких проблем. Просто он очень эмоциональный парень.

    Я надеюсь, что болельщики тоже примут это и поддержат команду. Пришло время двигаться дальше», – сказал Тухель.

    • Лукаку считает ошибкой свое интервью, из-за которого он не попал в заявку на матч с «Ливерпулем».
    • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

    «Челси» может оштрафовать Лукаку на сумму до 600 тысяч

    Тухель включит Лукаку в заявку на матч с «Тоттенхэмом» (The Guardian)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +651

      jek718875 1 час назад

      Ошибки надо искупать кровью...

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