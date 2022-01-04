Тухель: «Нет никаких сомнений в приверженности Лукаку «Челси». Просто он очень эмоциональный парень»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ситуации с резонансным интервью нападающего Ромелу Лукаку для Sky Sport Italia.

Напомним, 28-летний бельгиец усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».

«Нет никаких сомнений в приверженности Ромелу команде. Он предан своему делу. Вот почему это было так удивительно. Он никогда не создавал никаких проблем. Просто он очень эмоциональный парень.

Я надеюсь, что болельщики тоже примут это и поддержат команду. Пришло время двигаться дальше», – сказал Тухель.

Лукаку считает ошибкой свое интервью, из-за которого он не попал в заявку на матч с «Ливерпулем».

В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

«Челси» может оштрафовать Лукаку на сумму до 600 тысяч

Тухель включит Лукаку в заявку на матч с «Тоттенхэмом» (The Guardian)