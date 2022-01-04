Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку будет оштрафован клубом за резонансное интервью для Sky Sport Italia.
Напомним, 28-летний бельгиец усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».
По информации La Gazzetta dello Sport, «Челси» может оштрафовать Лукаку на сумму до 600 тысяч евро.
- Лукаку считает ошибкой свое интервью, из-за которого он не попал в заявку на матч с «Ливерпулем».
- В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.
Тухель включит Лукаку в заявку на матч с «Тоттенхэмом» (The Guardian)
Источник: La Gazzetta dello Sport