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    «Челси» может оштрафовать Лукаку на сумму до 600 тысяч

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку будет оштрафован клубом за резонансное интервью для Sky Sport Italia.

    Напомним, 28-летний бельгиец усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».

    По информации La Gazzetta dello Sport, «Челси» может оштрафовать Лукаку на сумму до 600 тысяч евро.

    • Лукаку считает ошибкой свое интервью, из-за которого он не попал в заявку на матч с «Ливерпулем».
    • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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