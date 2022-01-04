Тухель включит Лукаку в заявку на матч с «Тоттенхэмом» (The Guardian)

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку попадет в заявку команды на матч Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом».

По информации The Guardian, стороны хотят оставить ситуацию с интервью бельгийца Sky Sport Italia в прошлом. Сам Лукаку может публично извиниться за свои высказывания.

Лукаку считает ошибкой свое интервью, в котором он выразил недовольство положением в «Челси».

В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

Лукаку сообщил Тухелю, что не собирается уходить из «Челси» в январе (Фабрицио Романо)