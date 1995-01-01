Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Тухель включит Лукаку в заявку на матч с «Тоттенхэмом» (The Guardian)

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку попадет в заявку команды на матч Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом».

    По информации The Guardian, стороны хотят оставить ситуацию с интервью бельгийца Sky Sport Italia в прошлом. Сам Лукаку может публично извиниться за свои высказывания.

    • Лукаку считает ошибкой свое интервью, в котором он выразил недовольство положением в «Челси».
    • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

    Лукаку сообщил Тухелю, что не собирается уходить из «Челси» в январе (Фабрицио Романо)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92615
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru