Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Лукаку сообщил Тухелю, что не собирается уходить из «Челси» в январе (Фабрицио Романо)

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не собирается уходить из лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний бельгиец сообщил Томасу Тухелю и руководству «Челси», что останется в клубе. Ранее в интервью Sky Sport Italia он сообщил, что хочет вернуться в «Интер».

    Лондонский клуб не допустит переговоров Лукаку с другими клубами.

    • Лукаку считает ошибкой свое интервью Sky Sport Italia.
    • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

    Лукаку надеется сыграть с «Тоттенхэмом». Он усиленно тренировался после разговора с Тухелем (Фабрицио Романо)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92615
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru