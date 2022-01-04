Лукаку сообщил Тухелю, что не собирается уходить из «Челси» в январе (Фабрицио Романо)

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не собирается уходить из лондонского клуба в зимнее трансферное окно.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний бельгиец сообщил Томасу Тухелю и руководству «Челси», что останется в клубе. Ранее в интервью Sky Sport Italia он сообщил, что хочет вернуться в «Интер».
Лондонский клуб не допустит переговоров Лукаку с другими клубами.
- Лукаку считает ошибкой свое интервью Sky Sport Italia.
- В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.
Лукаку надеется сыграть с «Тоттенхэмом». Он усиленно тренировался после разговора с Тухелем (Фабрицио Романо)
Источник: твиттер Фабрицио Романо