Тухель поговорил с Лукаку, футболист считает свое интервью ошибкой (Sky Sports)

Все равно судьба его уже предрешена. Летом или в аренду или на трансфер. Не пошло у него в АПЛ. Может дело в расстановке, Лукаку в Интере играл другие роли и в другой футбол. Хотя получая такие бабищи должен уметь подстраиваться под любую схему. Но и Челси загубил много топовых голеадоров. Шевченко, Креспо, Торрес, остальных не упомню.
Главный тренер «Челси» Томас Тухель провел беседу с нападающим Ромелу Лукаку.
В разговоре футболист признался, что считает ошибкой свое интервью Sky Sport Italia.
Бельгиец понимает, что его высказывания были некорректными. Он сожалеет об этом.
- В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.