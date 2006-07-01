Тухель поговорил с Лукаку, футболист считает свое интервью ошибкой (Sky Sports)

Главный тренер «Челси» Томас Тухель провел беседу с нападающим Ромелу Лукаку.

В разговоре футболист признался, что считает ошибкой свое интервью Sky Sport Italia.

Бельгиец понимает, что его высказывания были некорректными. Он сожалеет об этом.