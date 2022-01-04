Лукаку надеется сыграть с «Тоттенхэмом». Он усиленно тренировался после разговора с Тухелем (Фабрицио Романо)

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку усиленно работал на тренировке после разговора с главным тренером Томасом Тухелем. Он надеется вернуться в заявку команды на матч с «Тоттенхэмом».

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство «Челси» сообщило игроку, что поддерживает позицию главного тренера. Однако Лукаку не покинет клуб в январе.