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    Лукаку надеется сыграть с «Тоттенхэмом». Он усиленно тренировался после разговора с Тухелем (Фабрицио Романо)

    Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку усиленно работал на тренировке после разговора с главным тренером Томасом Тухелем. Он надеется вернуться в заявку команды на матч с «Тоттенхэмом».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство «Челси» сообщило игроку, что поддерживает позицию главного тренера. Однако Лукаку не покинет клуб в январе.

    • Лукаку считает ошибкой свое интервью Sky Sport Italia.
    • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12711

      Cleaner 13 секунд назад

      Лукаку - в Африку!!!

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