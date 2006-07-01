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    Ван Дейк: «Ливерпуль» сильно отстал. «Ман Сити» может проиграть титул только сам себе»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

    «Верить в чемпионство можно всегда, но мы слишком сильно отстали. «Ман Сити» может проиграть титул только сам себе, но случиться может все что угодно.

    К сожалению, мы лидировали в АПЛ, но упустили преимущество.

    Все возможно. Мы сконцентрируемся на себе, «Челси» – на себе. Мы просто должны добиться результата. Играть в хороший футбол и побеждать», – сказал ван Дейк.

    • «Ман Сити» лидирует в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 11 очков.
    • У команды Юргена Клоппа есть матч в запасе.
    • «Челси» идет на 2-м месте, отставая от «Ман Сити» на 10 очков.

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    Источник: Daily Mail

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