Ван Дейк: «Ливерпуль» сильно отстал. «Ман Сити» может проиграть титул только сам себе»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Верить в чемпионство можно всегда, но мы слишком сильно отстали. «Ман Сити» может проиграть титул только сам себе, но случиться может все что угодно.

К сожалению, мы лидировали в АПЛ, но упустили преимущество.

Все возможно. Мы сконцентрируемся на себе, «Челси» – на себе. Мы просто должны добиться результата. Играть в хороший футбол и побеждать», – сказал ван Дейк.