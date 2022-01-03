Ван Дейк: «Ливерпуль» сильно отстал. «Ман Сити» может проиграть титул только сам себе»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о чемпионской гонке в АПЛ.
«Верить в чемпионство можно всегда, но мы слишком сильно отстали. «Ман Сити» может проиграть титул только сам себе, но случиться может все что угодно.
К сожалению, мы лидировали в АПЛ, но упустили преимущество.
Все возможно. Мы сконцентрируемся на себе, «Челси» – на себе. Мы просто должны добиться результата. Играть в хороший футбол и побеждать», – сказал ван Дейк.
- «Ман Сити» лидирует в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 11 очков.
- У команды Юргена Клоппа есть матч в запасе.
- «Челси» идет на 2-м месте, отставая от «Ман Сити» на 10 очков.
Источник: Daily Mail