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  • Комличенко: «Уход Семина из «Ростова» произошeл отчасти из-за меня»

Комличенко: «Уход Семина из «Ростова» произошeл отчасти из-за меня»

3 января 2022, 11:58
4

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об отставке экс-тренера команды Юрия Семина.

– Карпина в «Ростове» сменил не менее авторитетный специалист. Как тебе работалось с Семиным?

– Мне было комфортно работать с Палычем, он же меня еще в «Локомотив» звал два года назад. Хотел видеть то, что требуется от нападающего. В какой-то степени я могу винить себя, что его уход произошел отчасти и из-за меня.

– Ого, это почему?

– Забей я в Кубке и еще в паре матчей, всe могло быть по-другому. Палыч старался создать такую атмосферу в команде, чтобы никто не боялся.

Он хотел привнести то, чем «Ростов» славился всегда: работоспособность, борьба.

– Футболистам «Ростова» было сложно переключиться от подхода молодого и перспективного Карпина к более взрослым взглядам Семина?

– Думаю, нет. Просто где-то не хватило везения. Нам было непросто, но мы все прекрасно понимали Семина, просто, повторюсь, недоставало удачи.

Возможно, он поздно пришел. Побудь он на сборах, всe могло быть иначе. Палыч же появился в команде прямо по ходу сезона, тяжело было что-то менять.

– Команда сильно переживала из-за ухода Семина?

– Конечно, было неприятно. Далее пришел новый тренер, поэтому все как-то взбодрились, плюс получилось сразу победить. При изменениях в тренерском штабе ты всегда испытываешь новые эмоции, за счет чего команда играет лучше.

– Юрий Павлович ничего не рассказывал про продолжение карьеры?

– Как я понял, у него есть такое желание. Даже не сомневаюсь, что еще найдет новую команду, у него вагон сил, здоровья и идей. Этот боевой настрой он нам и старался передавать.

  • Семин проработал в «Ростове» менее 2 месяцев.
  • Команда при нем провела 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

Комличенко: «Карпин – это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек»

Комличенко – о голе «Зениту»: «Болельщикам нравятся мячи, забитые в настоящей мужской борьбе»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Комличенко Николай Семин Юрий
Комментарии (4)
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Лфшт
1641202312
Отличный гол. Попривыкали свистеть всегда, лет 15 назад это просто игра, посмотрите как играли раньше, матчи было смотреть в кайф. Было шоу, борьба, фолы, драки. А сейчас ? от любого касания падают и катаются, лишь бы желток заработать сопернику. Позорище. Игра мужиков, превратилась в игру геев и лантентных метриков
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Plyash
1641207938
Прочитав заглавие,сразу можно сделать вывод,что у Комлика запущенная стадия мании величия.Если бы он забил или не забил...А если бы воротничёк не пропустил? Ты один,что ли,в команде на результат игры влияешь,помело ходячее...
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zigbert
1641209148
Тут даже дело не в Комличенко. Если бы назначение Семина было перед началом сезона, возможно таких результатов у Ростова и не было бы.
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Garrincha58
1641277953
да нет у нас сейчас российских тренеров хороших и не известно будут ли да и откуда им взяться школа убита завершившие карьеру футболисты все ищут тёпленькие места кто в думу метит кто на Матч ТВ кто в на руководящие должности в клубах, а кто как Мостовой ничего не хочет делать, а ему подавай Спартак тренировать развратили всех и действующих и закончивших игроков поэтому и нет футбола а пацанов тренируют учителя которым приплачивают родители потому что у РФС а нет денег у них на себя миллионы припасены а на детей наср...ть одни лозунги и прожекты перисхилтон
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