Комличенко: «Уход Семина из «Ростова» произошeл отчасти из-за меня»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об отставке экс-тренера команды Юрия Семина.

– Карпина в «Ростове» сменил не менее авторитетный специалист. Как тебе работалось с Семиным?

– Мне было комфортно работать с Палычем, он же меня еще в «Локомотив» звал два года назад. Хотел видеть то, что требуется от нападающего. В какой-то степени я могу винить себя, что его уход произошел отчасти и из-за меня.

– Ого, это почему?

– Забей я в Кубке и еще в паре матчей, всe могло быть по-другому. Палыч старался создать такую атмосферу в команде, чтобы никто не боялся.

Он хотел привнести то, чем «Ростов» славился всегда: работоспособность, борьба.

– Футболистам «Ростова» было сложно переключиться от подхода молодого и перспективного Карпина к более взрослым взглядам Семина?

– Думаю, нет. Просто где-то не хватило везения. Нам было непросто, но мы все прекрасно понимали Семина, просто, повторюсь, недоставало удачи.

Возможно, он поздно пришел. Побудь он на сборах, всe могло быть иначе. Палыч же появился в команде прямо по ходу сезона, тяжело было что-то менять.

– Команда сильно переживала из-за ухода Семина?

– Конечно, было неприятно. Далее пришел новый тренер, поэтому все как-то взбодрились, плюс получилось сразу победить. При изменениях в тренерском штабе ты всегда испытываешь новые эмоции, за счет чего команда играет лучше.

– Юрий Павлович ничего не рассказывал про продолжение карьеры?

– Как я понял, у него есть такое желание. Даже не сомневаюсь, что еще найдет новую команду, у него вагон сил, здоровья и идей. Этот боевой настрой он нам и старался передавать.

Семин проработал в «Ростове» менее 2 месяцев.

Команда при нем провела 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

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