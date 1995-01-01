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    Комличенко: «Уход Семина из «Ростова» произошeл отчасти из-за меня»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об отставке экс-тренера команды Юрия Семина.

    – Карпина в «Ростове» сменил не менее авторитетный специалист. Как тебе работалось с Семиным?

    – Мне было комфортно работать с Палычем, он же меня еще в «Локомотив» звал два года назад. Хотел видеть то, что требуется от нападающего. В какой-то степени я могу винить себя, что его уход произошел отчасти и из-за меня.

    – Ого, это почему?

    – Забей я в Кубке и еще в паре матчей, всe могло быть по-другому. Палыч старался создать такую атмосферу в команде, чтобы никто не боялся.

    Он хотел привнести то, чем «Ростов» славился всегда: работоспособность, борьба.

    – Футболистам «Ростова» было сложно переключиться от подхода молодого и перспективного Карпина к более взрослым взглядам Семина?

    – Думаю, нет. Просто где-то не хватило везения. Нам было непросто, но мы все прекрасно понимали Семина, просто, повторюсь, недоставало удачи.

    Возможно, он поздно пришел. Побудь он на сборах, всe могло быть иначе. Палыч же появился в команде прямо по ходу сезона, тяжело было что-то менять.

    – Команда сильно переживала из-за ухода Семина?

    – Конечно, было неприятно. Далее пришел новый тренер, поэтому все как-то взбодрились, плюс получилось сразу победить. При изменениях в тренерском штабе ты всегда испытываешь новые эмоции, за счет чего команда играет лучше.

    – Юрий Павлович ничего не рассказывал про продолжение карьеры?

    – Как я понял, у него есть такое желание. Даже не сомневаюсь, что еще найдет новую команду, у него вагон сил, здоровья и идей. Этот боевой настрой он нам и старался передавать.

    • Семин проработал в «Ростове» менее 2 месяцев.
    • Команда при нем провела 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +92602

      zigbert 33 минуты назад

      Тут даже дело не в Комличенко. Если бы назначение Семина было перед началом сезона, возможно таких результатов у Ростова и не было бы.

      1
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      Рейтинг: +10194

      playsh 54 минуты назад

      Прочитав заглавие,сразу можно сделать вывод,что у Комлика запущенная стадия мании величия.Если бы он забил или не забил...А если бы воротничёк не пропустил?
      Ты один,что ли,в команде на результат игры влияешь,помело ходячее...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +794

      Лфшт 2 часа назад

      Отличный гол. Попривыкали свистеть всегда, лет 15 назад это просто игра, посмотрите как играли раньше, матчи было смотреть в кайф. Было шоу, борьба, фолы, драки. А сейчас ? от любого касания падают и катаются, лишь бы желток заработать сопернику. Позорище. Игра мужиков, превратилась в игру геев и лантентных метриков

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