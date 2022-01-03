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  • Комличенко – о голе «Зениту»: «Болельщикам нравятся мячи, забитые в настоящей мужской борьбе»

Комличенко – о голе «Зениту»: «Болельщикам нравятся мячи, забитые в настоящей мужской борьбе»

3 января 2022, 10:54
14

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал свой гол в ворота «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ.

– Тебе не было странно, что ЭСК принял решение, что твой гол в матче с «Зенитом» был засчитан ошибочно?

– Удивился. А чего такого? Была борьба. Ракицкий шел корпусом в меня, я – тоже. 50 на 50, кто выиграл, тот и молодец. Никто не лез откровенно на фол в игрока. Нормально шли корпус в корпус.

В той же Чехии, где я провел не один сезон, никто не обратил бы даже внимания на такой эпизод. Болельщикам нравятся голы, которые случаются в настоящей мужской борьбе. На мой взгляд, это смотрелось круто.

– После ничьей с «Зенитом» «Ростов» поверил в себя? Считали, что получится прервать неудачную серию?

– Конечно, поверили. Все настраивались побеждать и порадовать болельщиков перед Новым годом. Теперь неудобно перед ними, что вышло вот так. Можно проиграть по делу, а можно сражаться, но в итоге уступить из-за невезения.

Реакция болельщиков естественна. Мы всe понимаем и постараемся выправить ситуацию в весенней части чемпионата.

Комличенко: «Карпин – это топ-тренер, топ-мотиватор и топ-человек»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Комличенко Николай
Комментарии (14)
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Artemka444
1641196808
Посмотрим что ты скажешь когда тебя толкнут в спину и забьют гол!!!!
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paracetamol
1641199482
Ему 15 суток надо за хулиганство, а он радуется.
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Лфшт
1641202329
Отличный гол. Попривыкали свистеть всегда, лет 15 назад это просто игра, посмотрите как играли раньше, матчи было смотреть в кайф. Было шоу, борьба, фолы, драки. А сейчас ? от любого касания падают и катаются, лишь бы желток заработать сопернику. Позорище. Игра мужиков, превратилась в игру геев и лантентных метриков
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SuperNils
1641209075
Вообще-то, болельщикам нравятся красивые голы, а не затолканные в какой-то возне в стиле дрочубы.
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neveldomha
1641210372
Если бы Ракицкий вот так вот пихнул тебя локтем, как это сделал ты, то он получил бы жёлтую карточку. Так что лучше заткнись
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Вомбат
1641211774
Вранье голимое. Ракицкий стоял и караулил отскок мяча, а Комличенко налетел на него на скорости и врезался в спину локтем. Это не мужская борьба, не всем болельщикам такое нравится.
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Давид59
1641226702
Настоящая мужская борьба? Пихание в спину? Это теперь так называется?
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Давид59
1641226817
Насколько я знаю (в правилах это написано), разрешается бороться плечо-в-плечо, но никак не в спину.
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