Комличенко – о голе «Зениту»: «Болельщикам нравятся мячи, забитые в настоящей мужской борьбе»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал свой гол в ворота «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ.

– Тебе не было странно, что ЭСК принял решение, что твой гол в матче с «Зенитом» был засчитан ошибочно?

– Удивился. А чего такого? Была борьба. Ракицкий шел корпусом в меня, я – тоже. 50 на 50, кто выиграл, тот и молодец. Никто не лез откровенно на фол в игрока. Нормально шли корпус в корпус.

В той же Чехии, где я провел не один сезон, никто не обратил бы даже внимания на такой эпизод. Болельщикам нравятся голы, которые случаются в настоящей мужской борьбе. На мой взгляд, это смотрелось круто.

– После ничьей с «Зенитом» «Ростов» поверил в себя? Считали, что получится прервать неудачную серию?

– Конечно, поверили. Все настраивались побеждать и порадовать болельщиков перед Новым годом. Теперь неудобно перед ними, что вышло вот так. Можно проиграть по делу, а можно сражаться, но в итоге уступить из-за невезения.

Реакция болельщиков естественна. Мы всe понимаем и постараемся выправить ситуацию в весенней части чемпионата.

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