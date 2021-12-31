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    Анчелотти – после поражения от «Хетафе»: «Реал» еще праздновал»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подытожил матч 19-го тура Примеры против «Хетафе» (0:1). Мадридцы прервали серию из 15 встреч без поражений.

    «Мы подарили сопернику гол. «Реал» задержался в отпуске, команда не была похожа на себя прошлогоднюю. Это поражение послужит будильником.

    Сегодня «Реал» еще праздновал. Мы играли плохо. Но драмы нет, мы продолжаем лидировать», – сказал итальянец.

    • Единственный гол на 9-й минуте забил форвард Энес Унал.
    • Впервые за 6 лет «Реал» проиграл в стартовом матче года.
    • «Хетафе» отдалился от зоны вылета, команда идет 16-й.

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    Источник: твиттер El Chiringuito TV

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    02.01.2022 20:43
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