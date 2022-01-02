Анчелотти – после поражения от «Хетафе»: «Реал» еще праздновал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подытожил матч 19-го тура Примеры против «Хетафе» (0:1). Мадридцы прервали серию из 15 встреч без поражений.

«Мы подарили сопернику гол. «Реал» задержался в отпуске, команда не была похожа на себя прошлогоднюю. Это поражение послужит будильником.

Сегодня «Реал» еще праздновал. Мы играли плохо. Но драмы нет, мы продолжаем лидировать», – сказал итальянец.