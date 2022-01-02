Директор «Интера» Маротта: «Между Джеко и Лукаку нет большой разницы»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта убежден, что клуб ни в чем не потерял, продав летом Ромелу Лукаку в «Челси». Клуб заработал более 100 миллионов евро.

«Лукаку был продан за 115 миллионов, взамен мы бесплатно подписали Эдина Джеко. На поле [между ними] нет большой разницы», – сказал Маротта.

Лукаку исключен из состава «Челси».

Джеко 35 лет, Лукаку – 28.

Бельгиец надеется вернуться в «Интер».

Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»

Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»

Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»