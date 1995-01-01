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    Директор «Интера» Маротта: «Между Джеко и Лукаку нет большой разницы»

    Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта убежден, что клуб ни в чем не потерял, продав летом Ромелу Лукаку в «Челси». Клуб заработал более 100 миллионов евро.

    «Лукаку был продан за 115 миллионов, взамен мы бесплатно подписали Эдина Джеко. На поле [между ними] нет большой разницы», – сказал Маротта.

    • Лукаку исключен из состава «Челси».
    • Джеко 35 лет, Лукаку – 28.
    • Бельгиец надеется вернуться в «Интер».

    Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»

    Тухель: «Интервью Лукаку? Нам это не нравится. Оно принесло лишний шум»

    Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ESPN FC

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