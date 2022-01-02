Директор «Интера» Маротта: «Между Джеко и Лукаку нет большой разницы»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта убежден, что клуб ни в чем не потерял, продав летом Ромелу Лукаку в «Челси». Клуб заработал более 100 миллионов евро.
«Лукаку был продан за 115 миллионов, взамен мы бесплатно подписали Эдина Джеко. На поле [между ними] нет большой разницы», – сказал Маротта.
- Лукаку исключен из состава «Челси».
- Джеко 35 лет, Лукаку – 28.
- Бельгиец надеется вернуться в «Интер».
Тухель: «Не ощущаю, что Лукаку несчастлив. Удивлен его интервью»
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Лукаку: «Надеюсь, что однажды вернусь в «Интер»
Источник: твиттер ESPN FC