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Карпин: «Похвалю себя, если выиграю чемпионат мира»

1 января 2022, 22:32
17

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал получение премии от «Матч ТВ» в номинации «Тренер года».

«Честно говоря, не очень понимаю, с чем связана такая награда. Мы ничего не выиграли, какой-то поставленной цели тоже не добились. Почему выбор пал именно на меня – не представляю.

Я бы не сказал, что на других специалистов в вашем списке оказывалось другое давление, или был другой уровень ответственности. Все тренеры на 100 процентов достойны этой награды. Наверное, это все-таки какой-то аванс, который, будем надеяться, себя оправдает.

Что должно произойти, чтобы я себя похвалил? Я должен выиграть чемпионат мира, например», – сказал 52-летний специалист.

  • Карпин возглавил сборную в июле 2021 года.
  • Под его руководством россияне одержали 5 побед, а также сыграли вничью и уступили Хорватии.
  • В марте команда будет бороться за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (17)
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Avengеr
1641067730
Я бы Дзюбе премию дал . Посмотрите как он члена своей команды тренирует.
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3meeeD
1641069929
От Поляков ************ и го хоум
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NewLife
1641071548
Тогда телевизионщики не останавливайтесь, чтобы был предмет для трепа в эфире: синит - клуб года, зюба - видео блогер года, Медведев - директор года, РФС - союз года, Газпром - труба года.
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Борисыч1
1641078122
Совершенно непонятно, кто и за что присудил болонке какой-то приз.
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Lipatoff
1641080077
Научились бы лучше сначала играть в футбол, столько стадионов построили, а выхлоп как был нулевой, так и остался... хоть бы кто-то индивидуально решал, но даже таких нет
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Красногорск_Фан
1641114330
Валера, Месси. Всем дают шо попало хрен за что. Видимо на очереди за футбольной премией теперь Ольга Бузова
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yorgenbarenz
1641125382
Валера,хвали себя каждое утро возле зеркала по два часа.Увидишь-дела пойдут в гору.
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