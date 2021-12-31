Карпин: «Похвалю себя, если выиграю чемпионат мира»

Тогда телевизионщики не останавливайтесь, чтобы был предмет для трепа в эфире: синит - клуб года, зюба - видео блогер года, Медведев - директор года, РФС - союз года, Газпром - труба года.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал получение премии от «Матч ТВ» в номинации «Тренер года».
«Честно говоря, не очень понимаю, с чем связана такая награда. Мы ничего не выиграли, какой-то поставленной цели тоже не добились. Почему выбор пал именно на меня – не представляю.
Я бы не сказал, что на других специалистов в вашем списке оказывалось другое давление, или был другой уровень ответственности. Все тренеры на 100 процентов достойны этой награды. Наверное, это все-таки какой-то аванс, который, будем надеяться, себя оправдает.
Что должно произойти, чтобы я себя похвалил? Я должен выиграть чемпионат мира, например», – сказал 52-летний специалист.
- Карпин возглавил сборную в июле 2021 года.
- Под его руководством россияне одержали 5 побед, а также сыграли вничью и уступили Хорватии.
- В марте команда будет бороться за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.