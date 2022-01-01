Карпин: «Похвалю себя, если выиграю чемпионат мира»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал получение премии от «Матч ТВ» в номинации «Тренер года».

«Честно говоря, не очень понимаю, с чем связана такая награда. Мы ничего не выиграли, какой-то поставленной цели тоже не добились. Почему выбор пал именно на меня – не представляю.

Я бы не сказал, что на других специалистов в вашем списке оказывалось другое давление, или был другой уровень ответственности. Все тренеры на 100 процентов достойны этой награды. Наверное, это все-таки какой-то аванс, который, будем надеяться, себя оправдает.

Что должно произойти, чтобы я себя похвалил? Я должен выиграть чемпионат мира, например», – сказал 52-летний специалист.