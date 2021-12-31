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    Карпин: «Похвалю себя, если выиграю чемпионат мира»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал получение премии от «Матч ТВ» в номинации «Тренер года».

    «Честно говоря, не очень понимаю, с чем связана такая награда. Мы ничего не выиграли, какой-то поставленной цели тоже не добились. Почему выбор пал именно на меня – не представляю.

    Я бы не сказал, что на других специалистов в вашем списке оказывалось другое давление, или был другой уровень ответственности. Все тренеры на 100 процентов достойны этой награды. Наверное, это все-таки какой-то аванс, который, будем надеяться, себя оправдает.

    Что должно произойти, чтобы я себя похвалил? Я должен выиграть чемпионат мира, например», – сказал 52-летний специалист.

    • Карпин возглавил сборную в июле 2021 года.
    • Под его руководством россияне одержали 5 побед, а также сыграли вничью и уступили Хорватии.
    • В марте команда будет бороться за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.01.2022 22:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12182

      NewLife 1 час назад

      Тогда телевизионщики не останавливайтесь, чтобы был предмет для трепа в эфире: синит - клуб года, зюба - видео блогер года, Медведев - директор года, РФС - союз года, Газпром - труба года.

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      Рейтинг: +5255

      Semenycch > NewLife 21 минуту назад

      Ты упустил важное: Свиньи - стадо года.

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      Рейтинг: +218

      3meeeD 1 час назад

      От Поляков ************ и го хоум

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      Рейтинг: +514

      СуперПАВ9 1 час назад

      Надеюсь что выйграешь в данию и грецию да и в португалию не кто не верил чем мы хуже

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      Рейтинг: +299

      I'll be back 2 часа назад

      Я бы Дзюбе премию дал .
      Посмотрите как он члена своей команды тренирует.

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      Рейтинг: +5255

      Semenycch 2 часа назад

      Матч ТВ деградировал ниже плинтуса. Я понимаю, если бы тренером года признали Семака, как чемпиона страны или Шварца, тренера, чья команда особенно улучшила свою игру за этот год. Но какими нужно быть Шариковыми, чтобы это г.......но признать лучшим тренером года.

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      Рейтинг: +639

      Soccerdealer63 > Semenycch 2 часа назад

      Ну не Семак, конечно... В РПЛ он завален баблом газмяса и имеет объективно сильнейший состав... Против кого тут тренерские чудеса показывать? А, вот, в евро кубках его "лучщести" что-то не видать)))Стыдоба да и только))+

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