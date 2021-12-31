Сака – автор 1-го гола в европейском футболе в 2022-м году

не очень то и хорошо это, автор гола сака... значит и весь год поди будет ссанина
В эти минуты проходит матч 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». На 31-й минуте с передачи Кирана Тирни счет открыл Букайо Сака.
Это первый гол в европейском футболе в нынешнем году.
- Тирни за последние 6 матчей АПЛ сделал столько же ассистов, сколько за весь прошлый сезон (3).
- Последний раз «Арсенал» не проиграл «Манчестер Сити» в чемпионате в апреле 2017 года (2:2).
- «Манчестер Сити» с отрывом лидирует в АПЛ.
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: лондонцы проиграли девять последних очных матчей в АПЛ