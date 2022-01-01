Сака – автор 1-го гола в европейском футболе в 2022-м году

В эти минуты проходит матч 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». На 31-й минуте с передачи Кирана Тирни счет открыл Букайо Сака.

Это первый гол в европейском футболе в нынешнем году.

Тирни за последние 6 матчей АПЛ сделал столько же ассистов, сколько за весь прошлый сезон (3).

Последний раз «Арсенал» не проиграл «Манчестер Сити» в чемпионате в апреле 2017 года (2:2).

«Манчестер Сити» с отрывом лидирует в АПЛ.

«Арсенал» – «Манчестер Сити»: лондонцы проиграли девять последних очных матчей в АПЛ