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    Сака – автор 1-го гола в европейском футболе в 2022-м году

    В эти минуты проходит матч 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». На 31-й минуте с передачи Кирана Тирни счет открыл Букайо Сака.

    Это первый гол в европейском футболе в нынешнем году.

    • Тирни за последние 6 матчей АПЛ сделал столько же ассистов, сколько за весь прошлый сезон (3).
    • Последний раз «Арсенал» не проиграл «Манчестер Сити» в чемпионате в апреле 2017 года (2:2).
    • «Манчестер Сити» с отрывом лидирует в АПЛ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +398

      Forvard47 1 час назад

      не очень то и хорошо это, автор гола сака... значит и весь год поди будет ссанина

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