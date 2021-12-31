Инсинье согласовал контракт с «Торонто». Зарплата – 8 миллионов чистыми (Calciomercato)

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье согласился перейти в «Торонто» летом. Трансфер состоится на правах свободного агента.

Согласован контракт с зарплатой 8 миллионов евро чистыми (плюс бонусы). «Торонто» будет оплачивать Инсинье дом, машину, перелеты на родину.

В текущем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.

Инсинье интересен и «Тоттенхэму».

Инсинье может заработать 80 миллионов в случае перехода в «Торонто» (Фабрицио Романо)