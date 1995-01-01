Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Инсинье согласовал контракт с «Торонто». Зарплата – 8 миллионов чистыми (Calciomercato)

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье согласился перейти в «Торонто» летом. Трансфер состоится на правах свободного агента.

    Согласован контракт с зарплатой 8 миллионов евро чистыми (плюс бонусы). «Торонто» будет оплачивать Инсинье дом, машину, перелеты на родину.

    • В текущем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
    • Инсинье интересен и «Тоттенхэму».

    Инсинье может заработать 80 миллионов в случае перехода в «Торонто» (Фабрицио Романо)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55761

      portero 1 час назад

      в поход за деньгами....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92539
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68392
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru