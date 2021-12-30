Де Лигт может перейти в «Барсу». Клуб готов заплатить за голландца 125 миллионов

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт может продолжить карьеру в «Барселоне».
По информации журналиста Луки Бьянкины, 22-летний голландец – одна из главных целей каталонского клуба на летнее трансферное окно.
«Барса» готова заплатить отступные за Де Лигта в размере 125 миллионов евро.
- Голландец выступает за «Ювентус» с лета 2019 года.
- Рыночная стоимость де Лигта – 70 миллионов евро.
- В сезоне Серии А у де Лигта 15 матчей, гол.
Источник: твиттер Луки Бьянкины
Журналист La Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере – более 7700 подписчиков.