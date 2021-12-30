Де Лигт может перейти в «Барсу». Клуб готов заплатить за голландца 125 миллионов

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации журналиста Луки Бьянкины, 22-летний голландец – одна из главных целей каталонского клуба на летнее трансферное окно.

«Барса» готова заплатить отступные за Де Лигта в размере 125 миллионов евро.