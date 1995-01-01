Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Де Лигт может перейти в «Барсу». Клуб готов заплатить за голландца 125 миллионов

    Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт может продолжить карьеру в «Барселоне».

    По информации журналиста Луки Бьянкины, 22-летний голландец – одна из главных целей каталонского клуба на летнее трансферное окно.

    «Барса» готова заплатить отступные за Де Лигта в размере 125 миллионов евро.

    • Голландец выступает за «Ювентус» с лета 2019 года.
    • Рыночная стоимость де Лигта – 70 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А у де Лигта 15 матчей, гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Луки Бьянкины

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере – более 7700 подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:25
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92508
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68387
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru