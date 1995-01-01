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    Агент Сергеева: «Конечно, Иван готов к переходу в «Зенит»

    Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, прокомментировал ситуацию с трансфером игрока в «Зенит».

    «Сергеев прошел медобследование в «Зените». На этом пока все.

    Подписание контракта после Нового года? Пока не могу эту информацию подтвердить или опровергнуть.

    Готовность к переходу в «Зенит»? Сергеев приехал на медосмотр, конечно, он готов», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Его отступные – 2,2 миллиона евро.

    Гендиректор «Зенита»: «Контракт с Сергеевым может быть подписан в первых числах нового года»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +584

      BuenosArgentina 1 минуту назад

      Весной в кубках покажи себя с Бетисом ! Отличный шанс !

      0
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      Рейтинг: +584

      BuenosArgentina 2 минуты назад

      Шаг вперёд для Ивана, удачи !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55700

      portero 2 часа назад

      агент просто ждёт сделки и уже знает куда вложит полученный доход....

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      Рейтинг: +22648

      bset > portero 2 часа назад

      Только агенты и ждут) Обычные люди не ждут зарплаты и не думают, куда ее потратить)

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