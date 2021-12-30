Агент Сергеева: «Конечно, Иван готов к переходу в «Зенит»

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, прокомментировал ситуацию с трансфером игрока в «Зенит».

«Сергеев прошел медобследование в «Зените». На этом пока все.

Подписание контракта после Нового года? Пока не могу эту информацию подтвердить или опровергнуть.

Готовность к переходу в «Зенит»? Сергеев приехал на медосмотр, конечно, он готов», – сказал агент.

В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Его отступные – 2,2 миллиона евро.

Гендиректор «Зенита»: «Контракт с Сергеевым может быть подписан в первых числах нового года»