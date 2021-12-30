Агент Сергеева: «Конечно, Иван готов к переходу в «Зенит»

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, прокомментировал ситуацию с трансфером игрока в «Зенит».
«Сергеев прошел медобследование в «Зените». На этом пока все.
Подписание контракта после Нового года? Пока не могу эту информацию подтвердить или опровергнуть.
Готовность к переходу в «Зенит»? Сергеев приехал на медосмотр, конечно, он готов», – сказал агент.
- В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Его отступные – 2,2 миллиона евро.
Гендиректор «Зенита»: «Контракт с Сергеевым может быть подписан в первых числах нового года»
Источник: «Спорт-Экспресс»